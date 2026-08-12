IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Mastercard und PaidBy® von Xryma: Eine strategische Partnerschaft eröffnet grenzüberschreitende A2A-Zahlungen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Mastercard und PaidBy® von Xryma: Eine strategische Partnerschaft eröffnet grenzüberschreitende A2A-Zahlungen

Mastercard und Xryma setzen auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs: Mit der Integration der Open-Banking-Plattform PaidBy® wollen beide Unternehmen grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) international skalieren. Die Partnerschaft könnte einen wichtigen Schritt hin zu schnelleren, günstigeren und effizienteren Zahlungen im globalen E-Commerce markieren - und kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Xryma die Prospektgenehmigung für den geplanten Börsengang an der Euronext Paris erhalten hat.

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweite Nachfrage nach schnelleren Zahlungsabwicklungen, geringeren Transaktionskosten und einer besseren Transparenz der Cashflows rasant wächst. Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zu traditionellen Zahlungsnetzwerken für grenzüberschreitende Transaktionen.

Während sich das globale E-Commerce-Ökosystem grundlegend verändert, sind Open-Banking-Zahlungen bislang weitgehend auf nationale Märkte beschränkt. Händler sind dadurch gezwungen, mit fragmentierten Zahlungslösungen zu arbeiten, was ihre internationale Skalierung erheblich erschwert.

Eine aktuelle Branchenstudie von Juniper Research prognostiziert, dass das weltweite Transaktionsvolumen über Open-Banking-Schnittstellen bis zum Ende des Jahrzehnts mehrere hundert Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Vor diesem makroökonomischen Hintergrund markiert die im Juni 2026 angekündigte strategische Partnerschaft zwischen Mastercard und PaidBy®, der Open-Banking-Plattform der Xryma Plc (ehemals ISX Financial EU Plc), einen grundlegenden Wandel bei der internationalen Skalierung von Open-Banking-Zahlungen.

Die Kooperation richtet sich an internationale Händler, Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider, PSPs) und Plattformbetreiber. Sie überwindet die bisherige nationale Begrenzung von Open-Banking-Anwendungen und schafft eines der ersten skalierbaren Modelle für grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account, A2A). Durch die Bündelung von Konnektivität, Orchestrierung und Abwicklung innerhalb eines einheitlichen Rahmens können Händler von fragmentierten A2A-Lösungen zu einem echten internationalen Zahlungserlebnis wechseln, erklärte Nikogiannis Karantzis, Group Chief Executive Officer und Managing Director der Xryma Plc.

Der technologische Engpass bei grenzüberschreitendem Open Banking

Seit der Einführung der PSD2 haben sich nationale und internationale Direktzahlungssysteme als kostengünstige Alternative zu Kreditkartenzahlungen etabliert. Insbesondere im Onlinehandel bieten A2A-Zahlungen erhebliche wirtschaftliche Vorteile: Da Zahlungen direkt über die vertraute Online-Banking-Schnittstelle des Kunden erfolgen, entfallen klassische Interchange-Gebühren, wodurch die Transaktionskosten pro Verkauf sinken. Gleichzeitig werden Zahlungen über bestehende Echtzeit-Zahlungsinfrastrukturen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit gutgeschrieben.

Dies verbessert die Liquiditätsplanung der Händler deutlich gegenüber den mehrtägigen Clearing-Prozessen im Kreditkartengeschäft. Eine weltweite Verbreitung scheiterte bislang jedoch an der geografischen Fragmentierung. Die heute verfügbaren Open-Banking-APIs arbeiten überwiegend auf nationaler Ebene. Grenzüberschreitende Transaktionen mit Echtzeit-Währungsumrechnung (Cross-Border FX) gelten nach wie vor als fehleranfällig, zeitaufwendig und komplex und verursachen zusätzlich hohe Wechselkurskosten.

Infrastruktur statt Insellösungen: Die Partnerschaft zwischen PaidBy® und Mastercard

Genau an diesem infrastrukturellen Engpass setzt die Partnerschaft an. PaidBy®, die globale A2A-Zahlungsplattform auf Basis der regulierten Banktech-Infrastruktur von Xryma, vereint Zahlungsinitiierung, Multiwährungsverarbeitung und Echtzeit-Abwicklung in einem integrierten Ökosystem für Unternehmen in zahlreichen Rechtsräumen. Mastercard liefert die notwendige Konnektivität, das Vertrauen eines globalen Zahlungsnetzwerks und die Skalierungsmöglichkeiten, um grenzüberschreitende A2A-Zahlungen auch für große Unternehmen wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Im Rahmen der Kooperation integriert PaidBy® die Open-Finance-Technologien von Mastercard in seine Plattform. Dadurch werden Zahlungsinitiierungen auf Unternehmensebene sowie die Verarbeitung hoher Transaktionsvolumina über eine einheitliche Infrastruktur ermöglicht.

In der Praxis beseitigt die Partnerschaft die zentrale Skalierungshürde des Open Banking: Verbraucher bezahlen Händler direkt von ihrem Bankkonto in ihrer Landeswährung, während Händler den Zahlungseingang in ihrer bevorzugten lokalen Währung erhalten. Gleichzeitig werden die Abstimmung der Zahlungen (Reconciliation) vereinfacht und Auszahlungen bereits am nächsten Geschäftstag über verschiedene Märkte hinweg ermöglicht. Damit entsteht eine skalierbare Grundlage, um A2A-Zahlungen weit über nationale Anwendungsfälle hinaus im globalen Handel zu etablieren. Unternehmen können sich nun von fragmentierten Zahlungslösungen lösen und A2A-Zahlungen als praktikable globale Zahlungsmethode nutzen, erklärte Valerie Nowak, Head of Open Finance APEMEA bei Mastercard.

Strategischer Wandel im Markt für Zahlungsdienstleister

Aus Markt- und Wettbewerbssicht signalisiert die Partnerschaft einen Strategiewechsel der etablierten Zahlungsnetzwerke. Open-Banking-Plattformen werden nicht länger als Bedrohung für margenträchtige Kerngeschäfte betrachtet. Mastercard positioniert die Zusammenarbeit als Bestandteil seiner umfassenden Open-Finance-Strategie und unterstreicht damit das Ziel, ein weltweit vernetztes Ökosystem aufzubauen, das unterschiedlichste Zahlungsformen unterstützt - von kontobasierten Zahlungen bis hin zu Mehrwertdiensten im digitalen Handel.

Xryma Plc erhält Prospektgenehmigung durch die CySEC

Die Xryma Plc erhielt am 14. Juli 2026 von der zyprischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) die Genehmigung ihres Börsenprospekts für die geplante Zulassung zum Handel an der Euronext Paris. Der Prospekt steht auf der Investor-Relations-Webseite der Xryma Group zur Verfügung.

Quellen:

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/xryma-plc-und-mastercard-schliessen-strategische-partnerschaft-zur-skalierung-grenzueberschreitender-a-ce7f5ddcd18af324

https://www.mastercard.com/news/europe/en/newsroom/press-releases/

https://www.juniperresearch.com/press/open-banking-api-call-volume-to-surpass-720bn/

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