IRW-News: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet Finanzergebnisse und operative Highlights des zweiten Quartals 2026

IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet Finanzergebnisse und operative Highlights des zweiten Quartals 2026

12. August 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) meldet seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2026. Der Quartalsabschluss und der Lagebericht (Managements Discussion and Analysis, MD&A) stehen auf der Website von First Mining (www.firstmininggold.com/investors/reports-filings/financials/) zur Verfügung und wurden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) veröffentlicht.

Highlights des zweiten Quartals 2026

- Am 30. Juni 2026 teilte das Unternehmen mit, dass das Goldprojekt Springpole die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung (EA) auf Bundesebene erhalten hat. Federal Minister of the Environment and Climate Change (Umwelt, Klimawandel und Natur), Honourable Julie Aviva Dabrusin, gab im Namen Kanadas bekannt, dass das Projekt Springpole des Unternehmens fortgeführt werden darf.

- Am 30. Juni 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der Slate Falls Nation getroffen hat, in der die wichtigsten Punkte enthalten sind, auf deren Grundlage die Vertragsparteien eine finale Projektvereinbarung für das Goldprojekt Springpole aushandeln werden.

- Am 16. Juni 2026 berichtete das Unternehmen, dass die Cat Lake First Nation und die Lac Seul First Nation die bahnbrechende von den Anishnaabe geleitete Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen und das Goldprojekt Springpole unter Vorbehalt von 35 ausgehandelten Bedingungen genehmigt haben. Das Unternehmen, die Cat Lake First Nation und die Lac Seul First Nation haben eine endgültige Term-Sheet-Vereinbarung bezüglich der wesentlichen Vorteile, Umweltschutzmaßnahmen und Konditionen ausgehandelt.

- Am 16. Juni 2026 meldeten das Unternehmen und die Cat Lake First Nation den Abschluss einer Meilensteinvereinbarung, mit der der Ausbau einer ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße zur Cat Lake First Nation im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario auf den Weg gebracht wird.

- Am 21. Mai 2026 kündigte das Unternehmen die Aufnahme seines Explorationsbohrprogramms 2026 sowie die Unterzeichnung einer neuen Bohrpartnerschaft mit Forage Anicinape auf seinem Goldprojekt Duparquet an. Forage Anicinape ist ein Bohrunternehmen unter der Leitung indigener Stammesmitglieder, das im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Forages Rouillier und der Coopérative de solidarité de Pikogan, die die Pikogan First Nation vertritt, gegründet wurde.

- Am 19. Mai 2026 meldete das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 bei Duparquet, in dessen Mittelpunkt die neu entdeckte Zone Minuit sowie die Zielzonen North und South am Rande der Syenitintrusion Beattie standen. Die jüngsten Bohrungen belegten erneut eine höhergradige Goldmineralisierung in mehreren Zielen auf dem Goldprojekt Duparquet sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe. Unterstützt wird dies durch eine geowissenschaftsorientierte Explorationsstrategie, die sich auf die Abgrenzung einer Mineralisierung entlang der Hauptkontaktzonen der Mineralressource abzielt.

- Am 29. April 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass Bellavista Resources Ltd. (Bellavista), der neue Joint-Venture-Partner des Unternehmens bei First Minings Goldprojekt Pickle Crow (Pickle Crow) die Übernahme der Beteiligung von Firefly Metal Ltd an PC Gold Inc., das Unternehmen, das Pickle Crow hält, gemäß der Ankündigung vom 3. Februar 2026 abgeschlossen hat. Bellavista übte sein Kaufrecht aus und zahlte 3 Millionen $ in bar an das Unternehmen, um die Beteiligung des Unternehmens an PC Gold von 30 % auf 20 % zu reduzieren. Die Beteiligung des Unternehmens an PC Gold Inc. erfordert bis zu einer Bergbauentscheidung bei Pickle Crow keine Investitionen.

- Das Unternehmen hielt zum 30. Juni 2026 40,5 Millionen $ an Barmitteln und börsengängigen Wertpapieren, der Wert der Beteiligung an Seva Mining belief sich auf 29 Millionen $(1) und die Beteiligung an PC Gold Inc. hatte einen Wert von 14,3 Millionen $.

(1) Der Wert der Beteiligung an Seva Mining beruht auf 80 Millionen Aktien multipliziert mit dem Schlusskurs der Aktien von Seva am 30. Juni 2026 von 0,365 C$.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada vorantreibt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, für das die bundesbehördliche Umweltverträglichkeitsprüfung im Juni 2026 genehmigt wurde, sowie das Goldprojekt Duparquet in Quebec, ein Erschließungsprojekt in der PEA-Phase, das sich in der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der ergiebigen Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20%ige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow in Ontario sowie eine bedeutende Beteiligung an Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

IM NAMEN VON FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer und Direktor

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Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

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