IRW-News: High Tide Inc.: High Tide gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

CALGARY, AB, 12. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen - gab heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens bekannt, die am 11. August 2026 stattfand (die Versammlung). Alle Kandidaten, die im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 29. Juni 2026 aufgelistet waren, wurden zu Direktoren des Unternehmens gewählt.

Jeder der folgenden fünf vom Management vorgeschlagenen Kandidaten wurde als Direktor des Unternehmens gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen lauten wie folgt:

KANDIDAT STIMMEN DAFÜR ENTHALTUNGEN

Anzahl % Anzahl %

Harkirat (Raj) Grover 13.596.057 97,50 % 349.140 2,50 %

Christian Sinclair 13.584.721 97,42 % 360.477 2,59 %

Arthur Kwan 13.646.782 97,86 % 298.415 2,14 %

Menashe Kestenbaum 13.630.072 97,74 % 315.126 2,26 %

Kathleen Skerrett 13.643.854 97,84 % 301.343 2,16 %

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre bei der Versammlung zu, (i) das Board of Directors (das Board) auf fünf Mitglieder festzusetzen, (ii) Davidson & Company LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr zu ernennen und das Board zu ermächtigen, dessen Vergütung festzulegen, sowie (iii) den vom Board am 26. Juni 2026 genehmigten geänderten und berichtigten Aktionärsrechteplan zu ratifizieren. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen lauten wie folgt:

Beschluss STIMMEN DAFÜR ENTHALTUNGEN STIMMEN DAGEGEN

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Festsetzung des Boards auf 13.654.995 97,92 % - - 290.203 2,08 %

fünf

Mitglieder

Ernennung von Davidson & 13.870.900 99,47 % 74.298 0,53 % - -

Company LLP zum

Wirtschaftsprüfer

Genehmigung des geänderten 12.700.154 91,07 % - - 1.244.706 8,93 %

und berichtigten

Aktionärsrechteplans

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 229 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis verfügt Remexian über eine der international am breitesten aufgestellten Beschaffungsstrukturen und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Wertentwicklung des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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