IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X und Core Energy unterzeichnen Absichtserklärung zur Erkundung einer kommerziellen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Südamerika

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X und Core Energy unterzeichnen Absichtserklärung zur Erkundung einer kommerziellen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Südamerika

Die Zusammenarbeit bietet Karbon-X die Möglichkeit, seine Kompetenzen in den Bereichen Projektentwicklung und CO2-Markt auf die kommerzielle Verkehrsinfrastruktur in der Region des Südkegels anzuwenden.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 12. August 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit Core Energy (Core Energy) unterzeichnet hat, um ein potenzielles Projekt für eine kommerzielle Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in Südamerika zu prüfen.

Die geplante Zusammenarbeit soll die lokalen Projektentwicklungskompetenzen von Core Energy mit der Erfahrung von Karbon-X bei der Bewertung und Entwicklung von Klimaprojekten und Möglichkeiten auf dem CO2-Markt zusammenführen. In der ersten Sondierungsphase wollen die Unternehmen gemeinsam die vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Aspekte des Projekts bewerten und ein Konzeptpapier erstellen, in dem das vorgeschlagene Infrastrukturmodell und seine potenziellen ökologischen Vorteile dargelegt werden.

Die Parteien werden zudem prüfen, ob der Aufbau und der Betrieb der vorgeschlagenen Ladeinfrastruktur die künftige Generierung von Emissionsgutschriften unterstützen könnten. Eine mögliche Generierung von Emissionsgutschriften würde von den Ergebnissen der vorläufigen Bewertung, dem Fortschritt des Projekts und der Erfüllung der geltenden Anforderungen abhängen.

Die explorative Zusammenarbeit bietet Karbon-X die Gelegenheit, seine Projektentwicklungsaktivitäten auf die kommerzielle Verkehrsinfrastruktur auszuweiten und eine zusätzliche potenzielle Quelle für künftige CO2-Projektmöglichkeiten zu evaluieren. Sollten die Vorarbeiten eine weitere Vertiefung rechtfertigen, würden Karbon-X und Core Energy den Umfang und die wirtschaftlichen Bedingungen etwaiger nachfolgender Entwicklungsaktivitäten im Rahmen einer separaten Vereinbarung festlegen.

Die Elektrifizierung gewerblicher Fahrzeugflotten bietet die Chance, unverzichtbare Infrastrukturinvestitionen mit messbaren Emissionsminderungen zu verbinden, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Diese anfängliche Zusammenarbeit mit Core Energy ermöglicht es uns, eine praktische Möglichkeit zur Dekarbonisierung in einem wichtigen südamerikanischen Markt zu bewerten und gleichzeitig unsere technischen Kompetenzen sowie unsere Fähigkeiten in der Entwicklung von CO2-Projekten bereits in einem frühen Stadium einzubringen. Wir freuen uns darauf, die Machbarkeit des Projekts zu prüfen und festzustellen, ob eine solide Grundlage für eine zukünftige Entwicklung vorhanden ist.

Core Energy wird das geplante Projekt vor Ort weiterhin leiten, während Karbon-X in der Sondierungsphase technisches Know-how und Fachwissen zum CO2-Markt einbringt.

Der Ausbau des Zugangs zu einer zuverlässigen Schnellladeinfrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil, um die Elektrifizierung gewerblicher Fahrzeugflotten in der gesamten Region zu ermöglichen, sagte Manuel Delucchi, Chief Executive Officer von Core Energy. Durch die Zusammenarbeit mit Karbon-X können wir das Projekt sowohl aus infrastruktureller als auch aus ökologischer Perspektive bewerten und ein Modell erarbeiten, das die kommerzielle Einführung unterstützt und gleichzeitig einen messbaren Klimanutzen schafft.

Die Absichtserklärung stellt einen ersten Schritt bei der Bewertung der Möglichkeit durch die Parteien dar und verpflichtet keines der beiden Unternehmen, die Entwicklung, Umsetzung oder Vermarktung des geplanten Projekts voranzutreiben. Alle zukünftigen Aktivitäten würden vom Abschluss der Sondierungsphase sowie von der Aushandlung und Unterzeichnung einer separaten endgültigen Vereinbarung abhängen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für den regulierten und den freiwilligen CO2-Markt anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung über die Unterstützung bei der Verifizierung und die Ausgabe von Emissionsgutschriften bis hin zu deren Vermarktung bietet Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige und transparente Klimalösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com.

Über Core Energy

TIC S.A.S., das als Core Energy firmiert, ist ein südamerikanisches Energie- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf die Entwicklung kommerzieller Lösungen konzentriert, die den Übergang zu emissionsärmeren Verkehrs- und Energiesystemen unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://coreenergy.com.uy.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der explorativen Zusammenarbeit mit Core Energy, der Bewertung und möglichen Weiterentwicklung des vorgeschlagenen kommerziellen Schnellladeinfrastrukturprojekts für Elektrofahrzeuge, der potenziellen Generierung von Emissionsgutschriften sowie der Möglichkeit, künftige Vereinbarungen abzuschließen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass das vorgeschlagene Projekt über die Sondierungsphase hinaus voranschreitet, dass die Parteien eine endgültige Vereinbarung abschließen oder dass das Projekt Emissionsgutschriften generieren wird. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte:

Emma Caputo

VP of Marketing

+1 403-852-5887

Karbon-X

ec@karbon-x.com

Manuel Delucchi

CEO

Core Energy

info@coreenergy.com.uy

QUELLE: Karbon-X Corp.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85458

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85458&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US19179P1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.