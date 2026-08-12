IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources startet erstes Feldprogramm in Eagle Point, um das früher produzierende US-Wolframprojekt in Richtung Bohrungen voranzutreiben

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources startet erstes Feldprogramm in Eagle Point, um das früher produzierende US-Wolframprojekt in Richtung Bohrungen voranzutreiben

Detaillierte Kartierung, Schlitzprobenahme und Geländeerkundung für die Bohrlochansatzpunkte zur gezielten Erweiterung der historisch dokumentierten Wolframmineralisierung in Eagle Point, New Mexico

Vancouver, British Columbia / 12. August 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Feldexplorations- und Bohrplanungsprogramm in seinem Wolframprojekt Eagle Point (Eagle Point oder das Konzessionsgebiet) im Hidalgo County, New Mexico, USA, aufnimmt.

Das Programm stellt den nächsten Schritt in der systematischen Weiterentwicklung von Eagle Point durch Western Star dar und folgt auf die Übernahme des früher produzierenden Wolframkonzessionsgebiets durch das Unternehmen; es ist darauf ausgelegt, das geologische Modell zu validieren und zu verfeinern, die Kontinuität und die potenzielle Ausdehnung der Wolframmineralisierung zu evaluieren und die geplanten Bohrstandorte im Vorfeld eines zukünftigen Bohrprogramms vor Ort zu verifizieren.

Western Star beauftragte Dahrouge Geological Consulting Ltd. (Dahrouge) mit der Durchführung des Programms. Der Auftragsumfang von Dahrouge umfasst die detaillierte geologische und strukturelle Kartierung, die Entnahme von Schlitz- und Stichproben, die Validierung der vorhandenen Projektdaten und die Geländeerkundung für die geplanten Bohrlochansatzpunkte. Insbesondere wird das Feldteam auch die Bereiche rund um die geplanten Bohrziele untersuchen mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Erweiterung der bestehenden Explorationszielgebiete zu identifizieren.

EAGLE POINT - VOM HISTORISCHEN WOLFRAMPRODUZENTEN ZUM MODERNEN EXPLORATIONSZIEL

Eagle Point stellt eine vielversprechende Komponente der expandierenden Wolframstrategie von Western Star für die USA dar.

Das Konzessionsgebiet ist ein früher produzierendes Wolfram-Skarn-System, das aus 24 Erzgang-Claims im Gebiet von Granite Pass im Bergbaurevier Little Hatchet besteht. Die historischen Aufzeichnungen legen nahe, dass in den Jahren 1943-44 ca. 1.800 Tonnen scheelithaltiges Material abgebaut und an das Lager der US-Regierung in Deming geliefert wurde, wobei die Abrechnung auf der Basis von 0,48 % WO erfolgte [1][2].

Im Anschluss daran wurde durch historische Arbeiten der US-Regierung die Tonnage des an der Oberfläche freigelegten mineralisierten Tactits ermittelt. J. N. Faick, Geologe, U.S. Geological Survey, und Harrison Schmitt, beratender Geologe für den damaligen Antragsteller, schätzten das historische mineralisierte System auf eine Größenordnung von ca. 170.000 Tonnen, bestehend aus ca. 70.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 % WO und ca. 100.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % WO [3]. Bei diesen Zahlen handelt es sich lediglich um historische Schätzungen, nicht um aktuelle Mineralressourcen oder -reserven.

Die historischen Arbeiten führten letztlich dazu, dass die US-Regierung einen Explorationsvertrag im Rahmen des Programms Defense Minerals Exploration Administration (Idm-E783, Aktenzeichen DMEA-3701) vorbereitete und empfahl, welcher die Finanzierung von 75 % eines geplanten Programms mit Schachtabteufung und Diamantkernbohrungen abgedeckt hätte. Dieser Vertrag trat nie in Kraft [3], weshalb das Programm nie durchgeführt wurde, sodass die wichtigsten Explorationsziele weitgehend unerkundet geblieben sind.

In jüngerer Zeit lieferten Probenahmen des United States Geological Survey und des New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources (USGS/NMBGMR) [4] weitere Belege für eine hochgradige Wolframmineralisierung an der Oberfläche; so ergab etwa Probe LH705, eine aus einem scheelitreichen Ausbiss stammende Mischprobe, 27,6 % WO und 0,98 % Molybdän, und auch weitere selektive Proben und Mischproben wiesen erhöhte Wolframwerte auf. Diese Proben sind selektiver Art und können nicht als repräsentativ für den durchschnittlichen Erzgehalt in dem Konzessionsgebiet betrachtet werden. Die Mischproben LH700avg und LH701 aus demselben Programm ergaben 0,35 % bzw. 0,40 % WO, was mit dem Gehalt des historisch versandten Materials übereinstimmt [4].

FELDPROGRAMM 2026 BEI EAGLE POINT

Mit dem bevorstehenden Programm soll Eagle Point von der Zusammenstellung historischer Informationen hin zu einem modernen, vor Ort validierten geologischen Modell mit Bohrzielfestlegung überführt werden.

Das Programm umfasst Folgendes:

· Detaillierte geologische und strukturelle Kartierung, einschließlich Messungen der Streichrichtung und des Einfallens sowie digitaler Feldkartierung;

· Systematische Entnahme von Schlitz- und Stichproben, wobei die Proben dokumentiert, fotografiert, eindeutig gekennzeichnet und an ALS Tucson versandt werden;

· Geländeerkundung der lokalen Geologie und der geplanten Standorte der Bohrlochansatzpunkte;

· Feldevaluation rund um die geplanten Bohrziele, insbesondere mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Erweiterung der Explorationszielgebiete zu identifizieren;

· Überprüfung und Validierung der vorhandenen historischen und modernen Projektdaten; und

· Integration der neuen Feldinformationen in die bestehende geologische Datenbank des Unternehmens für Eagle Point, um die zukünftigen Bohrziele weiter zu verfeinern.

EIN SYSTEM, DAS DURCH MODERNE EXPLORATIONSMETHODEN NOCH WEITGEHEND UNERKUNDET IST

Eines der Merkmale, die das Management in Eagle Point als besonders signifikant erachtet, ist der Kontrast zwischen dem Ausmaß der an der Oberfläche freigelegten und historisch untersuchten Mineralisierung und der begrenzten Anzahl der Bohrungen, die im Konzessionsgebiet durchgeführt wurden.

Die historischen Aufzeichnungen beschreiben acht Skarnkörper, die durch einen Tagebau, Schürfgräben und Planierraupenschnitte aufgeschlossen wurden, während sich die historischen Bohrungen im Wesentlichen auf eine kleine Anzahl flacher Bohrlöcher beschränkten, die sich um den Haupttagebaubereich konzentrierten. Das Konzessionsgebiet ist daher in der Tiefe und in Streichrichtung durch moderne Explorationsmethoden nach wie vor weitgehend unerkundet.

Die Wolframmineralisierung tritt innerhalb eines kontaktmetamorphen Skarnsystems auf, das sich entlang des Kontakts zwischen Kalkstein und granitischem Intrusivgestein ausgebildet hat. Die historische Kartierung zeigt, dass einzelne Taktitkörper mit einer Länge von bis zu etwa 140 Fuß und einer Breite von etwa 30 Fuß in einem mineralisierten geologischen Umfeld vorhanden sind, das sich über eine Strecke von etwa 1.500-2.000 Fuß entlang des vielversprechenden Kontakts erstreckt [3]. Laut Interpretation liegt das Kalkstein-Muttergestein in einer Tiefe von etwa 200-300 Fuß und wird von Granit unterlagert - eine Begrenzung, die mit dem Programm überprüft werden soll. [3]

Western Star ist davon überzeugt, dass die systematische Kartierung, die Beprobung und letztlich die Überprüfung dieser geologischen Architektur durch Bohrungen dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, festzustellen, ob sich die historisch identifizierte Oberflächenmineralisierung in die Tiefe, in Streichrichtung und in Bereiche hinein fortsetzt, die bisher kaum oder gar nicht historisch erkundet wurden.

Es besteht keine Gewissheit, dass die zukünftige Exploration zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird.

STELLUNGNAHME DES CEO

Blake Morgan, President und CEO von Western Star Resources, merkte dazu wie folgt an:

Dies ist das Programm, das wir schon seit dem Erwerb von Eagle Point unbedingt auf den Weg bringen wollen. Wir gehen von historischen Aufzeichnungen und außergewöhnlichen Oberflächenhinweisen über zur praktischen Arbeit vor Ort, zu systematischer moderner Exploration und zur Identifizierung und Validierung von Bohrstandorten.

Eagle Point weist eine Kombination von Merkmalen auf, die in den Vereinigten Staaten immer schwerer zu finden ist: eine dokumentierte historische Wolframproduktion, mehrere an der Oberfläche aufgeschlossene mineralisierte Skarnkörper, eine bedeutende historische Beteiligung der US-Regierung und moderne staatliche Probenahmen, die eine sehr hochgradige Wolframmineralisierung an der Oberfläche bestätigt haben.

Was uns am meisten begeistert, ist jedoch das, was noch nicht unternommen wurde. Die US-Regierung hatte sich zuvor bereit erklärt, ein Bohrprogramm in Eagle Point zu unterstützen; dieses Programm wurde jedoch nie durchgeführt, und das System wurde nie umfassend mit modernen Explorationsmethoden untersucht.

Unser Ziel mit Dahrouge ist einfach: ein wesentlich besseres Verständnis der Geologie erlangen, die freiliegende Mineralisierung systematisch beproben, unsere geplanten Bohrstandorte im Gelände überprüfen und die umliegenden Gebiete auf zusätzliche Ziele untersuchen. In der nächsten Bohrphase wollen wir das geologische System intelligent und offensiv überprüfen.

Western Star baut sein Wolframportfolio in den USA zu einem Zeitpunkt aus, an dem die Sicherung der inländischen Versorgung mit kritischen Mineralen zu einer strategischen Priorität geworden ist. Eagle Point und unsere Wolframprojekte in Nevada ermöglichen Western Star den Zugang zu mehreren früher produzierenden Wolframsystemen in den USA. Wir sind davon überzeugt, dass die derzeit laufenden Arbeiten bald erste Aufschlüsse über den Umfang und die Bedeutung des von uns zusammengestellten Portfolios liefern werden.

AUFBAU EINER AUF DIE USA FOKUSSIERTEN EXPLORATIONSPLATTFORM FÜR WOLFRAM

Das Programm bei Eagle Point ist Teil der umfassenderen Strategie von Western Star, früher produzierende und historisch erkundete Wolframvorkommen in den Vereinigten Staaten zusammenzuführen und systematisch weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen bringt Eagle Point parallel zu seinem Wolframportfolio in Nevada voran, einschließlich der Projekte Rowland und White Star, in denen Western Star ebenfalls moderne geophysikalische, geochemische und geologische Explorationsmethoden auf historisch produktive Wolframsysteme anwendet.

Die Strategie von Western Star besteht darin, diese historisch bekannten mineralisierten Systeme mit modernen Explorationsmethoden systematisch zu evaluieren, Bohrziele zu generieren und zu priorisieren und die vielversprechendsten Ziele in die Bohrphase zu überführen.

Wolfram wird von den Vereinigten Staaten als kritisches Mineral eingestuft und ist für eine Reihe von Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Industrie und fortschrittliche Fertigung unverzichtbar. Western Star ist der Ansicht, dass die Kombination aus der zunehmenden Konzentration des Westens auf die Sicherung kritischer Rohstoffe und der Knappheit der primären inländischen Wolframversorgung eine starke strategische Grundlage für die Weiterentwicklung von Wolframprojekten in den USA darstellt.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Nach Abschluss des Feldprogramms bei Eagle Point plant Western Star, die Ergebnisse der geologischen Kartierung, der strukturellen Messungen, der Schlitz- und Stichprobenahmen und der Geländeerkundung der Bohrstandorte mit der historischen Datenbank des Konzessionsgebiets zusammenzuführen.

Die sich daraus ergebende geologische Interpretation soll das Unternehmen dabei unterstützen, die Zielgebiete für spätere Bohrungen zu priorisieren und zu verfeinern, und zwar vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen, technischen Prüfungen, der Finanzierung und sonstiger üblicher Überlegungen.

Dahrouge soll nach Abschluss des Programms eine Zusammenfassung/einen Bewertungsbericht der Feldarbeiten vorlegen; der aktuelle Projektzeitplan sieht die Fertigstellung im Laufe des Septembers 2026 vor.

Quellen

[1] Moore, J. I., Jr., 1952. Report of the Eagle Point Mine, Hidalgo County, New Mexico. Haile Mines, Inc., May 1952. New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Bergbauakte 4208.

[2] Report of the Eagle Point Mine, Hidalgo County, New Mexico. Undatiertes Typoskript (Archivvermerk 1948?). New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Bergbauakte 4207.

[3] U.S. Bureau of Mines and U.S. Geological Survey. Untersuchungs-, Explorationsunterstützungs- und Produktionsunterlagen, Wolframlagerstätte Eagle Point, Granite Pass, Hidalgo County, New Mexico. Akten der Defense Minerals Administration und der Defense Minerals Exploration Administration, Aktenzeichen DMA-1475, DMA-1476X, DMEA-3276 und DMEA-3701, 1941-1957. U.S. National Archives, Record Group 70.

[4] McLemore, V. T., 2025. Earth MRI - Datenbank mit chemischen Analysen kritischer Mineralvorkommen in New Mexico. New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Socorro, New Mexico. Proben LH700-LH711, Gebiet Eureka, Hidalgo County; Analysen durch den U.S. Geological Survey, Laborakte MRP-21541; entnommen am 26.-27. November 2024, analysiert am 27. März 2025.

[5] Dale, V. B. und McKinney, W. A., 1959. Tungsten deposits of New Mexico. U.S. Bureau of Mines Report of Investigations 5517, 72 S.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen WO3-Werte wurden aus dem Element Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611 berechnet.

Historische Schätzungen

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen sind historischer Natur und wurden vor der Einführung des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Die Schätzungen basieren auf oberflächennahen Schürfgrabungen, Beobachtungen mit UV-Lampen sowie vereinzelten Stichproben und Splitterproben, ohne Bohrungen zur Untermauerung oder dokumentierte Qualitätskontrolle, und einzelne Schätzungen weichen um den Faktor drei bis vier voneinander ab; das Unternehmen stuft ihre Zuverlässigkeit daher als gering und ihre Relevanz als auf den Kontext der historischen Exploration beschränkt ein. Eine Verifizierung als aktuelle Mineralressourcen würde detaillierte Kartierungen, systematische Schlitzprobenahmen gemäß einem dokumentierten QA/QC-Protokoll sowie Bohrungen mit ausreichender Dichte zur Ermittlung des Gehalts und der geometrischen Kontinuität erfordern, gefolgt von einer unabhängigen Datenüberprüfung und Schätzung durch eine qualifizierte Person. Die historischen Schätzungen werden ausschließlich zur Veranschaulichung des historischen Explorationskontexts des Konzessionsgebiets Eagle Point dargestellt und sollten nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven herangezogen werden.

Qualifizierte Person

Jasper Mowatt, MIMMM (Nr. 0486653) und MAusIMM (Nr. 3178851), Berater des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen. Die oben offengelegten historischen Informationen und Angaben Dritter stammen aus den oben aufgeführten Quellen; die qualifizierte Person hat diese Quellen geprüft, jedoch die zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- oder Vermessungsdaten, die nicht verfügbar sind, nicht verifiziert und das Konzessionsgebiet im Juni 2026 besucht.

Über Western Star Resources Inc.

Western Star Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Vorkommen kritischer Minerale in Nordamerika konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram in den Vereinigten Staaten liegt.

Das US-Wolframportfolio des Unternehmens umfasst das Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico sowie die Wolframprojekte Rowland und White Star in Nevada. Die Strategie von Western Star konzentriert sich auf die Anwendung moderner Explorationsmethoden in historisch produktiven und bisher nur unzureichend erkundeten Mineralsystemen mit dem Ziel, bedeutende neue Möglichkeiten im Bereich kritischer Minerale zu identifizieren und voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President & Chief Executive Officer

Western Star Resources Inc.

CSE: WSR | OTC: WSRIF | FWB: 4K2

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Zeitplan und zum Abschluss des Explorationsprogramms bei Eagle Point, zur Identifizierung, Verfeinerung und Erweiterung von Explorations- und Bohrzielen, zu künftigen Bohrungen und Genehmigungsverfahren, zur potenziellen Kontinuität, Ausdehnung und Bedeutung der Wolframmineralisierung, zur Weiterentwicklung der Wolframkonzessionsgebiete des Unternehmens in den USA sowie zur Explorations- und Unternehmensstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen als angemessen erachtet wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führt, dass die geplanten Explorations- oder Bohrarbeiten wie vorgesehen abgeschlossen werden oder dass sich eine identifizierte Mineralisierung als wirtschaftlich abbaubar erweist.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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