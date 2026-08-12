Kartellamt: Grundsätzlich keine Bedenken gegen 50+1-Regel im deutschen Fußball

dpa-AFX · Uhr
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BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat keine grundsätzlichen kartellrechtlichen Bedenken gegen die 50+1-Regel im deutschen Fußball. Nach Abschluss des Verfahrens gab die Behörde jedoch Hinweise an die Bundesliga-Dachorganisation, um die Regel auch zukünftig rechtssicher anzuwenden. Die Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können./lü/DP/mis

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