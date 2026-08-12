Konsumflaute und Wettbewerb belasten Douglas - Verlust im Quartal

Düsseldorf, ⁠12. Aug (Reuters) - Die maue Kauflaune der Verbraucher in ihren europäischen Kernmärkten und Preiskämpfe machen der Parfümeriekette Douglas zu schaffen. Der Umsatz schrumpfte im dritten ‌Quartal, unter dem Strich schrieb die Kette sogar einen Verlust von 2,6 Millionen Euro, wie sie ⁠am ⁠Mittwoch mitteilte. Dabei verschoben sich Umsätze weiter in Richtung der Online-Shops. Einzelne Douglas-Filialen könnten nun zur Disposition gestellt werden: "Das Unternehmen (überprüft) gezielt die Struktur des Filialnetzes und zieht dabei Profitabilität und ‌Frequenz als Kriterien heran." Die bereits ‌im Juni erneut gesenkten Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigte Douglas.

"Der Wettbewerb um die Gunst der ⁠Kundinnen und Kunden ist intensiv", sagte Douglas-Chef Sander ‌van der Laan. Vor ⁠allem in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich hielten sich die Verbraucher zurück - diese Länder machen zusammen rund 60 Prozent des Douglas-Geschäfts aus. ‌Im dritten Quartal ⁠sank der Umsatz um ⁠zwei Prozent auf knapp eine Milliarde Euro, im Filialgeschäft gab er sogar um 2,5 Prozent nach. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) brach auch angesichts der Preiskämpfe in der Branche um knapp 20 Prozent auf 127,5 Millionen Euro ein.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)