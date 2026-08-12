Douglas verdient operativ deutlich weniger

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie einem anhaltend starken Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Handel beeinflusst worden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die zuletzt Mitte Juni erneut gesenkte Prognose bestätigte Douglas.

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 2,0 Prozent auf rund 988 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank deutlich um 19,4 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Branchenexperten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel.

Unter dem Strich verzeichnete Douglas einen Verlust von 2,6 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch ein Gewinn von 17,3 Millionen Euro verbucht. Analysten hatten einen leichten Verlust erwartet./err/mis