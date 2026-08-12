"Neue Zeitrechnung" - Mehr Geheimdienst-Befugnisse zur Gefahrenabwehr

- von Alexander Ratz

Berlin, ⁠12. Aug (Reuters) - Die deutschen Geheimdienste sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig deutlich mehr Kompetenzen erhalten, um Gefahren etwa aus Russland besser abwehren zu können. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Vorlage von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, nach der der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auch operativ tätig werden können. "Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung, die für die Nachrichtendienste jetzt beginnt", sagte Dobrindt. Die Dienste würden mit der Reform revolutioniert. Kanzleramtsministerin Nina Warken betonte, die Demokratie in Deutschland ‌sei in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß bedroht und ständiges Ziel hybrider Angriffe fremder Mächte. "Das ist eine reale, eine sehr akute Gefahr für unsere freie Gesellschaft."

Bislang können die deutschen Dienste mögliche Angreifer vor allem nur beobachten und Informationen sammeln. Ziel der Reform ist nun, sie auf Augenhöhe etwa mit ⁠den US-Diensten oder dem ⁠israelischen Mossad zu bringen. Mit den neuen Befugnissen sollen sie bei besonderen Bedrohungen verdeckt eingreifen. So soll der Verfassungsschutz etwa gezielt Falschinformationen verbreiten oder für Angriffe gespeicherte Daten löschen dürfen. Ähnliche Befugnisse soll der BND im Ausland erhalten. Dobrindt verteidigte die Möglichkeit, Daten zu verändern: "Wenn fremde Mächte bei uns immer wieder versuchen, Daten, Informationen abzuziehen, sie zu erreichen, sie zu missbrauchen oder gegen uns zu verwenden, und wir das identifizieren, dann müssen wir in der Lage sein, auch diese Daten zu verändern." Zudem sollen die Dienste künstliche Intelligenz (KI) zur automatisierten Analyse großer Datenmengen nutzen dürfen.

WARKEN: BISLANG ZU GROSSE ABHÄNGIGKEIT

Für den BND sieht ‌der Entwurf zudem deutlich erweiterte Aufklärungsbefugnisse vor. Der Auslandsgeheimdienst soll künftig Zugriff auf IT-Systeme erhalten, ‌der von privaten Mobiltelefonen und Laptops bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten wie Kühlschränken reicht. Bei der strategischen Fernmeldeaufklärung wird die Speicherfrist für Inhaltsdaten auf sechs Monate und für Metadaten auf bis zu zwölf Monate verlängert. Deutschlands In- und Auslandsdienste haben im Vergleich zu jenen der USA und anderer europäischer Länder bislang deutlich weniger Kompetenzen. Warken erklärte, die ⁠bisherige Abhängigkeit von ausländischen Partnerdiensten sei in zu vielen Bereichen eine "Einbahnstraße" gewesen.

Auch der Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Leuten) wird detailliert geregelt. Grundsätzlich dürfen Minderjährige oder finanziell abhängige Personen ‌nicht als Informanten eingesetzt werden. In Extremfällen sollen jedoch Ausnahmen für Jugendliche ab ⁠16 Jahren möglich sein, um Einblicke in abgeschottete Gruppen wie die sogenannte "Attentäter-Fanszene" zu erhalten. Kritik, wonach die geplante Reform dazu führen könne, Bürgerrechte einzuschränken, wies Dobrindt zurück. "Wir reden hier über Terrorismus. Wir reden hier über Staatsterror, fremde Mächte", betonte der CSU-Politiker. Er rate den Kritikern, "sich mit der aktuellen Bedrohungslage auseinanderzusetzen".

"VERFASSUNGSRECHTLICH HOCHPROBLEMATISCH"

Die strikte Begrenzung der Geheimdienstbefugnisse in Deutschland geht historisch auf die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zurück und sollte ‌den Rechtsstaat schützen. Als Gegengewicht zu den neuen Rechten soll nun die Kontrolle über die ⁠Dienste neu geordnet und gestärkt werden. Geplant ist ein neuer ⁠Unabhängiger Kontrollrat (UKRat) als oberste Bundesbehörde, dem auch Richter angehören sollen. "Der UKRat ist gegenüber dem Parlamentarischen Kontrollgremium (des Bundestags) unmittelbar berichtspflichtig, so dass gleichzeitig auch die parlamentarische Kontrolle gestärkt wird", heißt es im Gesetzesentwurf.

Der Grünen-Sicherheitspolitiker Konstantin von Notz begrüßte die Reform im Grundsatz, kritisierte aber die geplante Kompetenzerweiterung im Inland. "Die deutschen Nachrichtendienste brauchen ein Update. Die leben immer noch rechtlich in der vordigitalen Zeit des Kalten Kriegs", sagte er im RBB-Inforadio. Eine Stärkung des Verfassungsschutzes sei aber "überzogen und verfassungsrechtlich hochproblematisch". Scharfe Kritik kam dazu auch von der Linkspartei. Die Bundesregierung "plant eine neue deutsche Geheimpolizei. Das ist geschichtsvergessen und verantwortungslos", erklärte die Abgeordnete Clara Bünger.

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, betonte, mit dem Ausbau der Befugnisse für die Dienste müsse eine Stärkung der Kontrolle einhergehen. "Das ist für uns ein absolutes Muss, und das werden wir uns auch in den parlamentarischen Beratungen noch einmal genau anschauen." Es sei aber dringend notwendig, "dass wir ⁠unsere Nachrichtendienste modern und handlungsfähig aufstellen".

Obwohl der BND dem Kanzleramt untersteht und der Verfassungsschutz dem Innenministerium, wird die Reform in einem gemeinsamen Gesetzespaket vorgelegt. Die Reform muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Der Bundesrat kann im Anschluss zwar den Vermittlungsausschuss einschalten. Das Gesetz ist jedoch nicht zustimmungsbedürftig.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)