Niedrigwasser: Bahn bietet Unterstützung mit Güterzügen an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bietet angesichts des Niedrigwassers auf mehreren Flüssen Unterstützung mit zusätzlichen Gütertransporten über die Schiene an. Die Tochter DB Cargo könnte ad hoc rund 400 Güterwagen zusätzlich mobilisieren, wie Vorstandschef Bernhard Osburg der Deutschen Presse-Agentur sagte.

In weiteren Schritten könnten in den nächsten Monaten bis zu 500 weitere Güterwagen für ein langfristiges Vorhaltekonzept gegen Niedrigwasser bereitgestellt werden. Dessen Finanzierung wäre zu klären.

Osburg sagte, DB Cargo könnte damit kurzfristig bis zu 100 Binnenschiffe ersetzen, langfristig mit einem Vorhaltekonzept rund 200 Schiffe. Er erläuterte: "Ein einziger Güterzug kann aufgrund höherer Umlaufgeschwindigkeit bis zu zehn Binnenschiffe ersetzen."

Sonderkoordinator für Güterzüge

Auf dem deutschen Netz der Bahn-Gesellschaft DB InfraGO seien täglich rund 4.500 Güterzüge unterwegs, mehr als 220 Eisenbahnunternehmen nutzten das Netz. Bei der DB InfraGO gebe es einen Sonderkoordinator Niedrigwasser, der besonders auf Nord-Süd-Verkehre entlang von Rhein und Elbe blicke und sie steuere. Güterverkehre würden derzeit auch über Umleitungen ermöglicht.

Mehrere Bundesländer haben bereits das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ausgesetzt, um Transporte zumindest teilweise auf die Straße zu verlagern./sam/maa/DP/mis