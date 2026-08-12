Arendal, 12. ⁠Aug (Reuters) - Der norwegische Staatsfonds verdient dank des Booms bei Techwerten so gut wie nie. Der Gewinn habe im ersten Halbjahr bei 1,75 Billionen norwegischen Kronen (rund 184,3 Milliarden ‌Dollar) gelegen, teilte der weltweit größte staatliche Fonds am Mittwoch mit. Fonds-Chef Nicolai Tangen sagte, das gute ⁠Abschneiden sei ⁠auf die Kursgewinne an den Aktienmärkten zurückzuführen, vor allem bei asiatischen Techwerten.

Norwegens Staatsfonds investiert die Einnahmen des Landes aus dem Öl- und Gasgeschäft. Er hält Beteiligungen an rund 7100 Unternehmen und ist mit einem ‌Fondsvolumen von 2,3 Billionen Dollar der ‌weltweit größte Einzelinvestor. Dazu kommen Investitionen etwa in Immobilien oder Energieprojekte.

Am Dienstag legte der Fonds eine Übersicht über seine ⁠Beteiligungen offen. Demnach hielt er zum Stichtag 30. Juni ‌einen Anteil von 0,05 ⁠Prozent an Elon Musks Weltraumfirma SpaceX mit einem Wert von 1,22 Milliarden Dollar. Deutlich größer sind die Beteiligungen an anderen US-Techwerten: Der 1,28-Prozent-Anteil an ‌Nvidia wird mit 62 ⁠Milliarden Dollar bewertet, die 1,24 ⁠Prozent an Apple haben einen Wert von 52 Milliarden Dollar, die 1,17 Prozent an Alphabet kommen auf 50 Milliarden Dollar, die 1,27 Prozent an Microsoft auf 35 Milliarden Dollar und die 1,7 Prozent am Chiphersteller TSMC aus Taiwan werden mit 34 Milliarden Dollar bewertet.

(Bericht von Gwladys Fouche, geschrieben von Christina ⁠Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)