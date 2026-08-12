NVIDIA Corp. - Zwei Muster – eine Botschaft

Zwei Muster – eine Botschaft
Die Nvidia-Aktie kam in den letzten Monaten nicht mehr so recht vom Fleck. Und doch ist der Technologietitel derzeit einen intensiven charttechnischen Blick wert. Das liegt am jüngsten Lebenszeichen. Schließlich hat das Papier die 200-Tage-Linie (akt. bei 194,35 USD) zuletzt als Sprungbrett genutzt. Auf Basis der bekanntesten Glättungslinie gelang dann die Ausprägung eines Doppelbodens (siehe Chart) und als „i-Tüpfelchen“ liegt nun auch noch eine klassische Korrekturflagge vor. Mit anderen Worten: Zwei unterschiedliche Formationen machen derzeit Mut. Während die untere Umkehrformation ein Kursziel von 236 USD bereithält, lässt die beschriebene Konsolidierungsflagge perspektivisch sogar auf mehr hoffen. Bereits das geringere Kursziel reicht aus, um das bisherige Allzeithoch bei 236,54 USD ins Visier zu nehmen. Die Flagge legt – dank des rechnerischen Kursziels von 262 USD – sogar einen deutlichen Vorstoß in „uncharted territory“ nahe. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es, das jüngste Aufwärtsgap (213,06/216,40 USD) – gleichbedeutend mit der Nackenlinie des o. g. Doppelbodens – nicht mehr zu schließen.
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Die Nvidia-Aktie kam in den letzten Monaten nicht mehr so recht vom Fleck. Und doch ist der Technologietitel derzeit einen intensiven charttechnischen Blick wert. Das liegt am jüngsten Lebenszeichen. Schließlich hat das Papier die 200-Tage-Linie (akt. bei 194,35 USD) zuletzt als Sprungbrett genutzt. Auf Basis der bekanntesten Glättungslinie gelang dann die Ausprägung eines Doppelbodens (siehe Chart) und als „i-Tüpfelchen“ liegt nun auch noch eine klassische Korrekturflagge vor. Mit anderen Worten: Zwei unterschiedliche Formationen machen derzeit Mut. Während die untere Umkehrformation ein Kursziel von 236 USD bereithält, lässt die beschriebene Konsolidierungsflagge perspektivisch sogar auf mehr hoffen. Bereits das geringere Kursziel reicht aus, um das bisherige Allzeithoch bei 236,54 USD ins Visier zu nehmen. Die Flagge legt – dank des rechnerischen Kursziels von 262 USD – sogar einen deutlichen Vorstoß in „uncharted territory“ nahe. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es, das jüngste Aufwärtsgap (213,06/216,40 USD) – gleichbedeutend mit der Nackenlinie des o. g. Doppelbodens – nicht mehr zu schließen.
NVIDIA Corp. (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²
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