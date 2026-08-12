Nvidia und US-Inflation im Fokus

Optimismus vor US-Inflationsdaten

Nvidia plant Finanzierungsprogramm über 500 Mrd. USD

Heute US-Konsumentenpreise

Das Wirtschaftsvertrauen im US-Mittelstand (NFIB Small Business Optimism) verbesserte sich im Juli stärker als erwartet und erreichte mit 99,8 (zuvor 97,4) den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Der Optimismus wird begleitet von einem angestrebten Stellenaufbau der Unternehmen. Zudem deuten sich Entlastungen beim Inflationsdruck an. Mehr Klarheit darüber werden die US-Konsumentenpreise vom Juli bringen, die heute veröffentlicht werden. Am Anleihemarkt nutzten mehrere Unternehmen das Zeitfenster vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, um sich liquide Mittel zu beschaffen: Am Montag begaben 19 US-Konzerne neue USD-Bonds im Gesamtvolumen von 27,6 Mrd. USD. Das bedeutete die höchste Anzahl von Unternehmensanleihen-Emittenten an einem Tag nach dem 5. Januar sowie das höchste Tagesvolumen der vergangenen 7 Monate.Zum Thema KI-Finanzierung überraschte der US-Konzern Nvidia erneut mit einem Mega-Volumen: Der Chiphersteller gab eine Vereinbarung mit sechs großen US-Finanzkonzernen bekannt, die ein Finanzierungsvolumen von 500 Mrd. USD zum Aufbau von KI-Infrastruktur organisieren wollen. Mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR sind bedeutende Finanzmarktakteure vertreten. Nvidia möchte mit dem Programm seine Kunden unterstützen, die KI-Infrastruktur inklusive der dafür benötigten Nvidia-Chips zu finanzieren. Dadurch sollen höhere Volumina und günstigere Finanzierungskonditionen ermöglicht werden. Nvidia wird bei ausgesuchten Projekten eine Garantie bis zu 25 % des Volumens abgeben. Die Aktie von Nvidia gab im Wochenverlauf leicht nach. Der 5-Jahres CDS notiert nach einer zwischenzeitlichen leichten Ausweitung wieder auf dem Niveau vom Wochenbeginn (73 Basispunkte). Neben Fremdkapital zählt auch Eigenkapital zu möglichen Finanzierungsbausteinen für hohe KI-Investitionen: Der US-Halbleiterhersteller Intel gab am Montag eine Kapitalerhöhung bekannt. Nach einer sehr hohen Nach-frage (über 100 Mrd. USD) stockte der US-Konzern gestern das geplante Volumen von 15 Mrd. USD auf und platzierte 20 Mrd. USD.Heute steht die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im Fokus (um 14:30 Uhr). Die Investoren blicken mit Spannung darauf, ob eine Beruhigung der Konsumenten-preise die Erwartungen bekräftigt, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen nicht erhöhen muss. Nach einem Rückgang im Juni (-0,4 % ggü. Mai) rechnen wir für den Juli mit einem nahezu unveränderten Preisniveau. Dadurch dürfte sich die Jahresrate von 3,5 % im Juni auf 3,4 % abschwächen. Für die Kernrate, d.h. ohne die volatileren Preise von Nahrungsmitteln und Energie, liegen die Konsens-Erwartungen bei einem Rückgang von 2,6 % auf 2,5 %. Zudem läuft die Berichtsaison weiter. Da die meisten US-Unternehmen ihre Zahlen bereits vorgelegt haben, dominieren nun europäische Konzerne das Geschehen. Aus dem Stoxx Europe 600 berichten heute 14 Unternehmen, darunter auch die deutschen Konzerne Brenntag, E.ON und Hannover Rück.