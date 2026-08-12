Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG 12.08.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,15 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann; Cosmin Filker Solide operative Entwicklung im 1. HJ 2026, Ausblick bestätigt GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. HJ 2026 BHB hat Anfang August 2026 seinen Halbjahresbericht für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Hiernach hat der Getränkehersteller trotz eines herausfordernden Umfelds (maue Konsumstimmung, schwache Konjunktur etc.) und einer schwierigen Marktsituation (eher gedämpfte Nachfrage, Preiskampf etc.) eine solide Geschäftsentwicklung erzielt. So beliefen sich die erwirtschafteten Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres mit 8,37 Mio. EUR nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2025: 8,51 Mio. EUR). Die erzielten Erlöse resultierten aus einem Gesamtgetränkeabsatz, der mit abgesetzten 90.000 Hektolitern um 6,3% unterhalb des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2025: 96.000 Hektoliter) lag. Dieser beinhaltet die Eigenproduktion der Gesellschaft und den Absatz im Handelsgeschäft. Damit konnte die BHB-Gruppe im ersten Geschäftshalbjahr eine weitgehend stabile Getränkenachfrage über alle Vertriebskanäle (Handel, Gastronomie und Export) hinweg verzeichnen. In Bezug auf die Erlöszusammensetzung wurden unserer Einschätzung nach rund 45,0% (GBCe) der Umsätze mit alkoholfreien Getränken erwirtschaftet. Die übrigen Umsätze entfielen mit geschätzten rund 55,0% (GBCe) auf verschiedene von der BHB-Gruppe vermarktete Biersorten (z.B. Weißbiere oder sonstige Bierspezialitäten). Im Einklang mit der stabilen Umsatzentwicklung konnte, basierend auf einer robusten Rohertragsmarge von 59,3% (1. HJ 2025: 60,2%) und einer leicht verbesserten Fixkostenstruktur, ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 0,86 Mio. EUR erzielt werden, welches sich damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2025: 0,90 Mio. EUR) bewegt hat. Parallel hierzu hat sich auch das EBIT aufgrund von geringeren Abschreibungen (0,82 Mio. EUR im 1. HJ 2026 vs. 0,87 Mio. EUR im 1. HJ 2025) leicht auf 0,05 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,04 Mio. EUR) verbessert. Unter weiter Berücksichtigung von Finanzierungs- und Steuereffekten wurde auch auf Nettoebene mit 0,05 Mio. EUR ein positives Nachsteuerergebnis erzielt, welches damit leicht über dem Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2025: 0,03 Mio. EUR) lag. Der leichte Ergebnisanstieg resultierte hierbei hauptsächlich aus einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht verbesserten Finanzergebnis (-0,03 Mio. EUR im 1. HJ 2026 vs. -0,05 Mio. EUR im 1. HJ 2025). Bewertung Mit den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen, die in wesentlichen Teilen den Management-Planungen entsprachen, hat die BHB-Gruppe ihre bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 ebenfalls bestätigt. Hiernach rechnet der Getränkehersteller weiterhin mit einem Gesamtgetränkeabsatz von etwa 190.000 Hektolitern mit einer Prognose-Bandbreite von ±5,0%. Basierend auf diesem geplanten Gesamtgetränkeabsatz erwartet das Unternehmen für die aktuelle Geschäftsperiode Brutto-Umsatzerlöse (Erlöse inkl. Biersteuer) in Höhe von rund 17,90 Mio. EUR, ebenfalls mit einer Prognosebandbreite von ±5,0%. Entsprechend peilt das BHB-Management für das laufende Geschäftsjahr konkret Bruttoumsätze von 17,00 Mio. EUR bis 18,80 Mio. EUR an. Vor dem Hintergrund der soliden Halbjahresperformance, die im Rahmen unserer Erwartungen lag und der bekräftigten Unternehmensguidance, bestätigen wir ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre. Basierend auf unseren bekräftigten Prognosen haben wir im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells ebenfalls unser bisheriges Kursziel in Höhe von 3,15 EUR je Aktie (zuvor: 3,15 EUR je Aktie) bestätigt. Dem eingetretenen sog. "Roll-Over-Effekt" (aktualisierter Kurszielhorizont: 31.12.2027) steht dabei kurszielmindernd die Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5% gegenüber. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1, 5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 12.08.2026 (8:54 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 12.08.2026 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2027 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=5ed274f2-961e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2381310 12.08.2026 CET/CEST °