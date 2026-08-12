Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG

12.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

     Unternehmen:              BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
     ISIN:                     DE000A1CRQD6

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 3,15 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann; Cosmin Filker

Solide operative Entwicklung im 1. HJ 2026, Ausblick bestätigt

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. HJ 2026

BHB hat Anfang August 2026 seinen Halbjahresbericht für das aktuelle
Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Hiernach hat der Getränkehersteller trotz
eines herausfordernden Umfelds (maue Konsumstimmung, schwache Konjunktur
etc.) und einer schwierigen Marktsituation (eher gedämpfte Nachfrage,
Preiskampf etc.) eine solide Geschäftsentwicklung erzielt. So beliefen sich
die erwirtschafteten Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des
Geschäftsjahres mit 8,37 Mio. EUR nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums
(1. HJ 2025: 8,51 Mio. EUR).

Die erzielten Erlöse resultierten aus einem Gesamtgetränkeabsatz, der mit
abgesetzten 90.000 Hektolitern um 6,3% unterhalb des Vorjahreszeitraums (1.
HJ 2025: 96.000 Hektoliter) lag. Dieser beinhaltet die Eigenproduktion der
Gesellschaft und den Absatz im Handelsgeschäft. Damit konnte die BHB-Gruppe
im ersten Geschäftshalbjahr eine weitgehend stabile Getränkenachfrage über
alle Vertriebskanäle (Handel, Gastronomie und Export) hinweg verzeichnen.

In Bezug auf die Erlöszusammensetzung wurden unserer Einschätzung nach rund
45,0% (GBCe) der Umsätze mit alkoholfreien Getränken erwirtschaftet. Die
übrigen Umsätze entfielen mit geschätzten rund 55,0% (GBCe) auf verschiedene
von der BHB-Gruppe vermarktete Biersorten (z.B. Weißbiere oder sonstige
Bierspezialitäten).

Im Einklang mit der stabilen Umsatzentwicklung konnte, basierend auf einer
robusten Rohertragsmarge von 59,3% (1. HJ 2025: 60,2%) und einer leicht
verbesserten Fixkostenstruktur, ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von
0,86 Mio. EUR erzielt werden, welches sich damit nahezu auf dem Niveau des
Vorjahreszeitraums (1. HJ 2025: 0,90 Mio. EUR) bewegt hat.

Parallel hierzu hat sich auch das EBIT aufgrund von geringeren
Abschreibungen (0,82 Mio. EUR im 1. HJ 2026 vs. 0,87 Mio. EUR im 1. HJ 2025)
leicht auf 0,05 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,04 Mio. EUR) verbessert.

Unter weiter Berücksichtigung von Finanzierungs- und Steuereffekten wurde
auch auf Nettoebene mit 0,05 Mio. EUR ein positives Nachsteuerergebnis
erzielt, welches damit leicht über dem Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums
(1. HJ 2025: 0,03 Mio. EUR) lag. Der leichte Ergebnisanstieg resultierte
hierbei hauptsächlich aus einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht
verbesserten Finanzergebnis
(-0,03 Mio. EUR im 1. HJ 2026 vs. -0,05 Mio. EUR im 1. HJ 2025).

Bewertung

Mit den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen, die in wesentlichen
Teilen den Management-Planungen entsprachen, hat die BHB-Gruppe ihre
bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 ebenfalls
bestätigt. Hiernach rechnet der Getränkehersteller weiterhin mit einem
Gesamtgetränkeabsatz von etwa 190.000 Hektolitern mit einer
Prognose-Bandbreite von ±5,0%. Basierend auf diesem geplanten
Gesamtgetränkeabsatz erwartet das Unternehmen für die aktuelle
Geschäftsperiode Brutto-Umsatzerlöse (Erlöse inkl. Biersteuer) in Höhe von
rund 17,90 Mio. EUR, ebenfalls mit einer Prognosebandbreite von ±5,0%.
Entsprechend peilt das BHB-Management für das laufende Geschäftsjahr konkret
Bruttoumsätze von 17,00 Mio. EUR bis 18,80 Mio. EUR an.

Vor dem Hintergrund der soliden Halbjahresperformance, die im Rahmen unserer
Erwartungen lag und der bekräftigten Unternehmensguidance, bestätigen wir
ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle
Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre.

Basierend auf unseren bekräftigten Prognosen haben wir im Rahmen unseres
DCF-Bewertungsmodells ebenfalls unser bisheriges Kursziel in Höhe von 3,15 EUR
je Aktie (zuvor: 3,15 EUR je Aktie) bestätigt. Dem eingetretenen sog.
"Roll-Over-Effekt" (aktualisierter Kurszielhorizont: 31.12.2027) steht dabei
kurszielmindernd die Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5% gegenüber.
In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating
"Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4ad6a3532cc72a75eba0ac1966bfc65b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1, 5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 12.08.2026 (8:54 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 12.08.2026 (10:00 Uhr)
Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2027

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5ed274f2-961e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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