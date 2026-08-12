Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG 12.08.2026 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA BIKE24 hält hohe Dynamik auch in Q2 BIKE24 hat die zum Jahresauftakt gezeigte operative Dynamik in Q2 nahtlos fortgesetzt. Auf Basis der Halbjahreszahlen 2026 unterstreicht das Unternehmen seine Fähigkeit, selbst in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld signifikant Marktanteile zu gewinnen und gleichzeitig die operative Profitabilität nachhaltig zu steigern. [Tabelle] Breit abgestützte Umsatzdynamik im ersten Halbjahr: In den ersten sechs Monaten 2026 steigerte BIKE24 den Konzernumsatz um 20,8% yoy auf 166,9 Mio. EUR (Q2: +20,1% yoy auf 96,1 Mio. EUR). Getragen wurde das Wachstum insbesondere durch den kontinuierlichen Ausbau der europäischen Lokalisierungsstrategie (+29,9% yoy auf 39,0 Mio. EUR in H1), bei der im Sommer mit Dänemark, Slowenien und Irland drei weitere Märkte angebunden wurden. Der Kernmarkt DACH zeigte mit einem Plus von 18,6% yoy auf 113,4 Mio. EUR ebenfalls eine solide Performance. Auf Segmentebene wuchs das Kerngeschäft Parts, Accessories & Clothing (PAC) im Halbjahr um 21,6% yoy auf 137,3 Mio. EUR, während Komplett- und E-Bikes um 17,2% yoy auf 29,6 Mio. EUR zulegten. Die Basis bildet eine stark wachsende Kundenbasis von nunmehr 1,24 Mio. aktiven Kunden (+21,7% yoy) bei hoher Treue der Bestandskunden (71,6% Bestellanteil). Skalierung greift auf operativer Ebene: Das bereinigte EBITDA stieg in H1/2026 um 35,7% yoy auf 7,7 Mio. EUR, was eine Erhöhung der Marge auf 4,6% (+0,5 Pp yoy) bedeutet. Im zweiten Quartal generierte die Gruppe ein adj. EBITDA von 5,9 Mio. EUR (Marge: 6,1%). Während die Bruttomarge stabil bei 26,6% gehalten werden konnte, machten sich operative Skaleneffekte bei den Personal- und Verwaltungskosten positiv bemerkbar. Temporär höhere Ausgaben im Performancemarketing (H1: +44,8% yoy) und Vertrieb (+21,2% yoy) spiegeln dabei u.E. die gezielten Investitionen zur Unterstützung der europäischen Expansion und Neukundengewinnung wider. Die bilanzielle Absicherung der Hauptsaison durch gezielte Bestandsinvestitionen (Vorräte: 91,6 Mio. EUR vs. 64,2 Mio. EUR per Ende 2025) führte zu einem temporär negativen Free Cashflow von -8,1 Mio. EUR. Die Liquiditätslage ist mit 10,6 Mio. EUR Cash sowie der bis April 2028 verlängerten Kreditlinie u.E. jedoch weiterhin unbedenklich. Ausblick: Der Halbjahrstrend untermauert das hervorragende Momentum und stellt die Rückkehr zu anhaltender Profitabilität unter Beweis. Das Management hat die Jahresprognose (Umsatz 318-332 Mio. EUR, adj. EBITDA 16-20 Mio. EUR) bestätigt. Da wir die intensivierten Marketingaufwendungen zur Marktanteilsgewinnung in unserem Modell berücksichtigen, passen wir unsere Ergebnisprognose leicht an die nunmehr realistischere Unternehmens-Guidance an. Fazit: Wir sehen das Unternehmen ideal positioniert, um gestärkt aus der Branchenkonsolidierung hervorzugehen und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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