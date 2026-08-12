Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

12.08.2026 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 hält hohe Dynamik auch in Q2

BIKE24 hat die zum Jahresauftakt gezeigte operative Dynamik in Q2 nahtlos
fortgesetzt. Auf Basis der Halbjahreszahlen 2026 unterstreicht das
Unternehmen seine Fähigkeit, selbst in einem nach wie vor herausfordernden
Marktumfeld signifikant Marktanteile zu gewinnen und gleichzeitig die
operative Profitabilität nachhaltig zu steigern.

[Tabelle]

Breit abgestützte Umsatzdynamik im ersten Halbjahr: In den ersten sechs
Monaten 2026 steigerte BIKE24 den Konzernumsatz um 20,8% yoy auf 166,9 Mio.
EUR (Q2: +20,1% yoy auf 96,1 Mio. EUR). Getragen wurde das Wachstum
insbesondere durch den kontinuierlichen Ausbau der europäischen
Lokalisierungsstrategie (+29,9% yoy auf 39,0 Mio. EUR in H1), bei der im
Sommer mit Dänemark, Slowenien und Irland drei weitere Märkte angebunden
wurden. Der Kernmarkt DACH zeigte mit einem Plus von 18,6% yoy auf 113,4
Mio. EUR ebenfalls eine solide Performance. Auf Segmentebene wuchs das
Kerngeschäft Parts, Accessories & Clothing (PAC) im Halbjahr um 21,6% yoy
auf 137,3 Mio. EUR, während Komplett- und E-Bikes um 17,2% yoy auf 29,6 Mio.
EUR zulegten. Die Basis bildet eine stark wachsende Kundenbasis von nunmehr
1,24 Mio. aktiven Kunden (+21,7% yoy) bei hoher Treue der Bestandskunden
(71,6% Bestellanteil).

Skalierung greift auf operativer Ebene: Das bereinigte EBITDA stieg in
H1/2026 um 35,7% yoy auf 7,7 Mio. EUR, was eine Erhöhung der Marge auf 4,6%
(+0,5 Pp yoy) bedeutet. Im zweiten Quartal generierte die Gruppe ein adj.
EBITDA von 5,9 Mio. EUR (Marge: 6,1%). Während die Bruttomarge stabil bei
26,6% gehalten werden konnte, machten sich operative Skaleneffekte bei den
Personal- und Verwaltungskosten positiv bemerkbar. Temporär höhere Ausgaben
im Performancemarketing (H1: +44,8% yoy) und Vertrieb (+21,2% yoy) spiegeln
dabei u.E. die gezielten Investitionen zur Unterstützung der europäischen
Expansion und Neukundengewinnung wider. Die bilanzielle Absicherung der
Hauptsaison durch gezielte Bestandsinvestitionen (Vorräte: 91,6 Mio. EUR vs.
64,2 Mio. EUR per Ende 2025) führte zu einem temporär negativen Free
Cashflow von -8,1 Mio. EUR. Die Liquiditätslage ist mit 10,6 Mio. EUR Cash
sowie der bis April 2028 verlängerten Kreditlinie u.E. jedoch weiterhin
unbedenklich.

Ausblick: Der Halbjahrstrend untermauert das hervorragende Momentum und
stellt die Rückkehr zu anhaltender Profitabilität unter Beweis. Das
Management hat die Jahresprognose (Umsatz 318-332 Mio. EUR, adj. EBITDA
16-20 Mio. EUR) bestätigt. Da wir die intensivierten Marketingaufwendungen
zur Marktanteilsgewinnung in unserem Modell berücksichtigen, passen wir
unsere Ergebnisprognose leicht an die nunmehr realistischere
Unternehmens-Guidance an.

Fazit: Wir sehen das Unternehmen ideal positioniert, um gestärkt aus der
Branchenkonsolidierung hervorzugehen und bekräftigen unsere Kaufempfehlung
mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=dd6f7faf2ada02a2159fb54d04c18490

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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