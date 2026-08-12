Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Exasol AG - von Montega AG 12.08.2026 / 18:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2026 Kursziel: 3,20 EUR (zuvor: 3,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Herausforderndes Bestandskundengeschäft führt zu Guidance-Anpassung Exasol hat vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und zugleich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. [Tabelle] ARR trotz verbesserten Churns unter Druck: Der ARR lag zum 30. Juni bei 37,9 Mio. EUR und damit nahezu auf Q1-Niveau (37,8 Mio. EUR). Der Churn durch Kündigungen und Downselling ging wie erwartet deutlich zurück und belief sich im zweiten Quartal lediglich auf 0,8 Mio. EUR (Vj.: 4,9 Mio. EUR). Zwar dürfte Exasol mit elf Kunden so viele Neukunden wie im gesamten Jahr 2025 gewonnen haben, das gesamte Neugeschäftsvolumen lag mit 0,9 Mio. EUR (Vj.: 3,6 Mio. EUR) jedoch unter den Erwartungen. Die bereits in Q1 beobachtete Zurückhaltung von Bestandskunden bei Investitionen in eigene Dateninfrastrukturen angesichts hoher Hardwarepreise setzte sich fort und belastete das Upselling. Zudem berichtete Exasol von einem verzögerten Vertriebsstart einer Lösung mit einem Partner aufgrund ausstehender technischer Integrationsarbeiten. Dabei könnte es sich u.E. um die Partnerschaft mit MariaDB handeln, die voraussichtlich die umfangreichsten Anpassungen erfordert. Der Umsatz zeigte sich mit 9,5 Mio. EUR sequenziell stabil und lag 4,7% über dem Vorjahreswert. Das EBITDA fiel mit 1,2 Mio. EUR (Vj.: 0,8 Mio. EUR) etwas besser als erwartet aus. Guidance aufgrund anhaltender Upselling-Schwäche gesenkt: Exasol erwartet eine Fortsetzung der verhaltenen Entwicklung bei Bestandskunden. Trotz des voraussichtlich anhaltenden Neukundenwachstums wird nun lediglich ein stabiler ARR in einer Bandbreite von -2% bis +2% yoy (zuvor: mittleres einstelliges Wachstum) erwartet. Zudem rechnet der Vorstand in der Folge mit einem Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich) und einem EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR (zuvor: 3,0 bis 4,0 Mio. EUR). Prognosen angepasst: Mit steigenden Datenmengen dürfte perspektivisch auch die Nachfrage von Bestandskunden nach Exasols Lösungen wieder zunehmen. Gleichzeitig sehen wir das Risiko, dass insbesondere Kunden mit geringeren Anforderungen an Datensicherheit und stärker schwankenden Lastprofilen weiterhin Cloud-Lösungen gegenüber Investitionen in eigene Dateninfrastrukturen bevorzugen. Wir erwarten für 2026 nun keine substanzielle Beschleunigung des Neugeschäfts und damit lediglich ein marginales ARR-Wachstum (MONe: +0,6% auf 38,6 Mio. EUR). Zum 31.12.2027 reduzieren wir unsere ARR-Prognose auf 40,6 Mio. EUR (+5,2% yoy). Umsatzseitig erwarten wir höhere Wachstumsraten nun erst ab 2028, nachdem sich in 2027 die geringere ARR-Basis zum Jahresbeginn sowie eine moderate unterjährige Entwicklung auswirken dürften. Ergebnisseitig dürfte das Unternehmen weiterhin auf einem soliden Niveau profitabel bleiben, wobei sich die erwartete Skalierung zeitlich verschiebt. Fazit: Das Wachstum bleibt hinter unseren Erwartungen zurück, Exasol bleibt jedoch profitabel und cash-generativ. Gleichzeitig dürfte der Bedarf an Exasols Lösungen durch die zunehmende Verbreitung von KI-Agenten langfristig weiter steigen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung, reduzieren das Kursziel jedoch auf 3,20 EUR (zuvor: 3,60 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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