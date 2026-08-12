Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

12.08.2026 / 18:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR (zuvor: 3,60 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Herausforderndes Bestandskundengeschäft führt zu Guidance-Anpassung

Exasol hat vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und
zugleich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst.

[Tabelle]

ARR trotz verbesserten Churns unter Druck: Der ARR lag zum 30. Juni bei 37,9
Mio. EUR und damit nahezu auf Q1-Niveau (37,8 Mio. EUR). Der Churn durch
Kündigungen und Downselling ging wie erwartet deutlich zurück und belief
sich im zweiten Quartal lediglich auf 0,8 Mio. EUR (Vj.: 4,9 Mio. EUR). Zwar
dürfte Exasol mit elf Kunden so viele Neukunden wie im gesamten Jahr 2025
gewonnen haben, das gesamte Neugeschäftsvolumen lag mit 0,9 Mio. EUR (Vj.:
3,6 Mio. EUR) jedoch unter den Erwartungen. Die bereits in Q1 beobachtete
Zurückhaltung von Bestandskunden bei Investitionen in eigene
Dateninfrastrukturen angesichts hoher Hardwarepreise setzte sich fort und
belastete das Upselling. Zudem berichtete Exasol von einem verzögerten
Vertriebsstart einer Lösung mit einem Partner aufgrund ausstehender
technischer Integrationsarbeiten. Dabei könnte es sich u.E. um die
Partnerschaft mit MariaDB handeln, die voraussichtlich die umfangreichsten
Anpassungen erfordert. Der Umsatz zeigte sich mit 9,5 Mio. EUR sequenziell
stabil und lag 4,7% über dem Vorjahreswert. Das EBITDA fiel mit 1,2 Mio. EUR
(Vj.: 0,8 Mio. EUR) etwas besser als erwartet aus.

Guidance aufgrund anhaltender Upselling-Schwäche gesenkt: Exasol erwartet
eine Fortsetzung der verhaltenen Entwicklung bei Bestandskunden. Trotz des
voraussichtlich anhaltenden Neukundenwachstums wird nun lediglich ein
stabiler ARR in einer Bandbreite von -2% bis +2% yoy (zuvor: mittleres
einstelliges Wachstum) erwartet. Zudem rechnet der Vorstand in der Folge mit
einem Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer
einstelliger Prozentbereich) und einem EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR
(zuvor: 3,0 bis 4,0 Mio. EUR).

Prognosen angepasst: Mit steigenden Datenmengen dürfte perspektivisch auch
die Nachfrage von Bestandskunden nach Exasols Lösungen wieder zunehmen.
Gleichzeitig sehen wir das Risiko, dass insbesondere Kunden mit geringeren
Anforderungen an Datensicherheit und stärker schwankenden Lastprofilen
weiterhin Cloud-Lösungen gegenüber Investitionen in eigene
Dateninfrastrukturen bevorzugen. Wir erwarten für 2026 nun keine
substanzielle Beschleunigung des Neugeschäfts und damit lediglich ein
marginales ARR-Wachstum (MONe: +0,6% auf 38,6 Mio. EUR). Zum 31.12.2027
reduzieren wir unsere ARR-Prognose auf 40,6 Mio. EUR (+5,2% yoy).
Umsatzseitig erwarten wir höhere Wachstumsraten nun erst ab 2028, nachdem
sich in 2027 die geringere ARR-Basis zum Jahresbeginn sowie eine moderate
unterjährige Entwicklung auswirken dürften. Ergebnisseitig dürfte das
Unternehmen weiterhin auf einem soliden Niveau profitabel bleiben, wobei
sich die erwartete Skalierung zeitlich verschiebt.

Fazit: Das Wachstum bleibt hinter unseren Erwartungen zurück, Exasol bleibt
jedoch profitabel und cash-generativ. Gleichzeitig dürfte der Bedarf an
Exasols Lösungen durch die zunehmende Verbreitung von KI-Agenten langfristig
weiter steigen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung, reduzieren das Kursziel
jedoch auf 3,20 EUR (zuvor: 3,60 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=df476deacdc00ce707b5086717975e00

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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