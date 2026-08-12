Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

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Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

12.08.2026 / 15:21 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        12.08.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 8.70 price target.

Abstract:
LAIQON has released preliminary H1/26 revenue and EBITDA figures, confirming
that the accelerating AuM growth reported on 14 July is now translating
visibly into financial performance. Group gross revenues rose 63% YoY to
EUR23.16m in H1/26 (FBe: EUR24.0m; H1/25: EUR14.17m), with Q2/26 revenues of
EUR12.76m rising 23% QoQ (Q1/26: EUR10.40m). Management expects a further
acceleration in revenue growth during H2/26, supported by continued momentum
in Asset Management and Digital Wealth, particularly LAIC's rapidly
expanding white-label platform. More importantly, Q2/26 EBITDA turned
positive at EUR1.08m, an improvement of EUR2.45m versus Q1/26 (EUR-1.37m),
representing the first positive quarterly EBITDA under the current GROWTH 28
strategy. The Q2 result includes EUR1.02m of restructuring charges related to
the cost reduction programme launched in March 2026. Excluding these, the
underlying quarterly EBITDA run rate was ca. EUR2.1m, which provides
encouraging support for our FY/26 EBITDA forecast of EUR4.5m. H1/26 EBITDA

improved to EUR-0.29m, or ca. EUR0.73m on an adjusted basis (FBe: EUR1.0m; H1/25:

EUR-0.82m). Overall, we view the preliminary results as clearly positive and
believe the company remains well on track to meet our FY/26 forecasts. The
AGM on 27 August and the full H1/26 report on 28 August will provide the
next layer of detail. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy
recommendation and EUR8.70 price target (upside: ~95%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.

Zusammenfassung:
LAIQON hat vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das erste Halbjahr 2026
veröffentlicht und damit bestätigt, dass sich das am 14. Juli gemeldete
beschleunigte Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) nun deutlich in der
finanziellen Performance niederschlägt. Der Konzernbruttoumsatz stieg im
ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63% auf EUR23,16 Mio.
(FBe: EUR24,0 Mio.; 1. Halbjahr 2025: EUR14,17 Mio.), wobei der Umsatz im 2.
Quartal 2026 mit EUR12,76 Mio. gegenüber dem Vorquartal um 23% stieg (1.
Quartal 2026: EUR10,40 Mio.). Das Management erwartet eine weitere
Beschleunigung des Umsatzwachstums im 2. Halbjahr 2026, gestützt durch die
anhaltende Dynamik in den Bereichen Vermögensverwaltung und Digital Wealth,
insbesondere durch die rasch expandierende White-Label-Plattform von LAIC.
Noch wichtiger ist, dass LAIQON im 2. Quartal 2026 mit einem EBITDA von
EUR1,08 Mio. in die Gewinnzone zurückkehrte, eine Verbesserung um EUR2,45 Mio.
gegenüber dem 1. Quartal 2026 (EUR-1,37 Mio.). Q2 war damit das erste
profitable Quartal im Rahmen der aktuellen GROWTH 28-Strategie. Dieses
Ergebnis des 2. Quartals enthält Restrukturierungskosten in Höhe von EUR1,02
Mio. im Zusammenhang mit dem im März 2026 gestarteten
Kostensenkungsprogramm. Ohne diese Aufwendungen lag die zugrunde liegende
vierteljährliche EBITDA-Run-Rate bei ca. EUR2,1 Mio., was unsere
EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von EUR4,5 Mio. ermutigend
untermauert. Das EBITDA des ersten Halbjahres 2026 verbesserte sich auf
EUR-0,29 Mio. bzw. ca. EUR0,73 Mio. auf bereinigter Basis (FBe: EUR1,0 Mio.; 1.
Halbjahr 2025: EUR-0,82 Mio.). Insgesamt bewerten wir die vorläufigen
Ergebnisse als eindeutig positiv und sind der Ansicht, dass das Unternehmen
weiterhin auf gutem Weg ist, unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 zu
erfüllen. Die Hauptversammlung am 27. August und der vollständige Bericht
zum ersten Halbjahr 2026 am 28. August werden weitere Details liefern. Auf
der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,70 (Aufwärtspotenzial: ca. 95%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=aac4be6a2263772e03ad8320473c68e3

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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