Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

12.08.2026 / 15:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q2: Verbesserte Top Line-Dynamik und stabile Marge - Wachstumsschub ab 2027
absehbar

Masterflex hat heute solide H1-Zahlen für 2026 vorgelegt. Während sich die
Umsatzdynamik im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt verbessert hat,
konnte die Profitabilität trotz der weiterhin anfallenden Anlaufkosten für
den Standort in Marokko auf hohem Niveau gehalten werden. Positiv werten wir
zudem den gestiegenen Auftragsbestand sowie die Aussichten auf H2.

[Tabelle]

Umsatzdynamik nimmt im zweiten Quartal zu: Mit einem Umsatzwachstum von 4,2%
yoy auf 26,9 Mio. EUR konnte Masterflex die Dynamik gegenüber Q1 (-0,6% yoy)
deutlich steigern. Insbesondere die margenstarken Bereiche Medizintechnik
und Luftfahrt entwickelten sich weiterhin positiv, während die
konjunktursensibleren Endmärkte noch keine nachhaltige Erholung zeigten. Für
das zweite Halbjahr erwarten wir erste Impulse durch die strategischen
Wachstumsprojekte. Sowohl aus dem Mitte 2025 vermeldeten Engineering- und
Rahmenvertrag als auch aus dem neuen Luftfahrtwerk in Marokko dürften im
vierten Quartal zunächst noch geringe Umsätze erzielt werden. Einen
deutlichen Wachstumsschub im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich erwarten
wir hingegen ab 2027 mit dem ersten vollen Jahr des Marokko-Hochlaufs sowie
der zunehmenden Skalierung des Großauftrags.

Profitabilität trotz Anlaufkosten auf hohem Niveau: Die operative EBIT-Marge
lag im zweiten Quartal mit 12,6% leicht unter dem hohen Vorjahresniveau von
13,0%, im H1 konnte sie mit 14,5% (H1/25: 14,6%) stabil gehalten werden.
Positiv hervorzuheben ist dabei die weitere Verbesserung der Bruttomarge auf
73,1% (+0,7PP yoy), die insbesondere auf einen vorteilhaften Produktmix
zurückzuführen ist. Die Margenentwicklung unterstreicht damit erneut die
verbesserte Kostenstruktur und die zunehmende Bedeutung margenstarker
Anwendungen. Gleichzeitig wird die Ergebnisentwicklung weiterhin durch die
Anlaufkosten des Marokko-Standorts sowie M&A-Beratungsgebühren belastet.

M&A bleibt zusätzlicher Wachstumstreiber: Neben dem organischen Wachstum
verfolgt Masterflex weiterhin aktiv seine M&A-Strategie und befindet sich
nach Unternehmensangaben in Gesprächen mit mehreren Targets. Wir halten
daher einen Abschluss noch im laufenden Jahr für möglich. Strategisch bleibt
das Ziel bestehen, bis 2030 rund 50-60 Mio. EUR zusätzlichen Umsatz durch
Akquisitionen zu generieren. Aufgrund der weiterhin sehr soliden Bilanz
bietet die aktuell geringe Verschuldung hierfür einen entsprechenden
finanziellen Spielraum.

Fazit: Die H1-Zahlen bestätigen die robuste operative Entwicklung von
Masterflex und zeigen insbesondere eine sequenzielle Verbesserung der
Umsatzdynamik bei weiterhin hoher Profitabilität. Während die
Industrieerholung noch auf sich warten lässt, sorgen Medizintechnik und
Luftfahrt für eine stabile Basis. Mit ersten Umsätzen aus Marokko und dem
Großauftrag in Q4 sowie einer erwarteten deutlichen Beschleunigung ab 2027
bleibt die mittelfristige Wachstumsperspektive voll intakt. Wir bestätigen
auf Basis der attraktiven Bewertung eines EV/EBITs 2027e von 7,5 unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=da65b3e414c35095cf704773f20f5977

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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