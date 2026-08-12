Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 12.08.2026 / 15:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q2: Verbesserte Top Line-Dynamik und stabile Marge - Wachstumsschub ab 2027 absehbar Masterflex hat heute solide H1-Zahlen für 2026 vorgelegt. Während sich die Umsatzdynamik im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt verbessert hat, konnte die Profitabilität trotz der weiterhin anfallenden Anlaufkosten für den Standort in Marokko auf hohem Niveau gehalten werden. Positiv werten wir zudem den gestiegenen Auftragsbestand sowie die Aussichten auf H2. [Tabelle] Umsatzdynamik nimmt im zweiten Quartal zu: Mit einem Umsatzwachstum von 4,2% yoy auf 26,9 Mio. EUR konnte Masterflex die Dynamik gegenüber Q1 (-0,6% yoy) deutlich steigern. Insbesondere die margenstarken Bereiche Medizintechnik und Luftfahrt entwickelten sich weiterhin positiv, während die konjunktursensibleren Endmärkte noch keine nachhaltige Erholung zeigten. Für das zweite Halbjahr erwarten wir erste Impulse durch die strategischen Wachstumsprojekte. Sowohl aus dem Mitte 2025 vermeldeten Engineering- und Rahmenvertrag als auch aus dem neuen Luftfahrtwerk in Marokko dürften im vierten Quartal zunächst noch geringe Umsätze erzielt werden. Einen deutlichen Wachstumsschub im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich erwarten wir hingegen ab 2027 mit dem ersten vollen Jahr des Marokko-Hochlaufs sowie der zunehmenden Skalierung des Großauftrags. Profitabilität trotz Anlaufkosten auf hohem Niveau: Die operative EBIT-Marge lag im zweiten Quartal mit 12,6% leicht unter dem hohen Vorjahresniveau von 13,0%, im H1 konnte sie mit 14,5% (H1/25: 14,6%) stabil gehalten werden. Positiv hervorzuheben ist dabei die weitere Verbesserung der Bruttomarge auf 73,1% (+0,7PP yoy), die insbesondere auf einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist. Die Margenentwicklung unterstreicht damit erneut die verbesserte Kostenstruktur und die zunehmende Bedeutung margenstarker Anwendungen. Gleichzeitig wird die Ergebnisentwicklung weiterhin durch die Anlaufkosten des Marokko-Standorts sowie M&A-Beratungsgebühren belastet. M&A bleibt zusätzlicher Wachstumstreiber: Neben dem organischen Wachstum verfolgt Masterflex weiterhin aktiv seine M&A-Strategie und befindet sich nach Unternehmensangaben in Gesprächen mit mehreren Targets. Wir halten daher einen Abschluss noch im laufenden Jahr für möglich. Strategisch bleibt das Ziel bestehen, bis 2030 rund 50-60 Mio. EUR zusätzlichen Umsatz durch Akquisitionen zu generieren. Aufgrund der weiterhin sehr soliden Bilanz bietet die aktuell geringe Verschuldung hierfür einen entsprechenden finanziellen Spielraum. Fazit: Die H1-Zahlen bestätigen die robuste operative Entwicklung von Masterflex und zeigen insbesondere eine sequenzielle Verbesserung der Umsatzdynamik bei weiterhin hoher Profitabilität. Während die Industrieerholung noch auf sich warten lässt, sorgen Medizintechnik und Luftfahrt für eine stabile Basis. Mit ersten Umsätzen aus Marokko und dem Großauftrag in Q4 sowie einer erwarteten deutlichen Beschleunigung ab 2027 bleibt die mittelfristige Wachstumsperspektive voll intakt. Wir bestätigen auf Basis der attraktiven Bewertung eines EV/EBITs 2027e von 7,5 unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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