Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Medios AG - von Montega AG

12.08.2026 / 15:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2026
     Kursziel:                  23,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q2: Solides Umsatzwachstum bei Margendruck im PS-Segment - Caelo-Akquisition
strategisch und synergetisch attraktiv

Die Medios AG hat heute die Zahlen für Q2/26 bekannt gegeben, nachdem
bereits vergangene Woche im Rahmen der Prognoseanpassung vorläufige
berichtet wurden.

[Tabelle]

Medios hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 547,3 Mio. EUR erzielt
(+7,9% yoy) und damit sowohl unsere Schätzung als auch den Konsens
übertroffen. Das EBITDA adj. lag bei 22,7 Mio. EUR, was einer Marge von 4,2%
entspricht (Q2/25: 4,6%). Ursächlich für den Margenrückgang war vor allem
das Segment PS, dessen Marge durch anhaltenden Preisdruck auf 2,6% sank
(Q2/25: 3,5%). Demgegenüber verbesserten sich die Margen in IB (17,5% nach
14,7% in Q1) und PST (10,2% nach 8,9% in Q1) spürbar - ein ermutigendes
Signal für die margenstarken Wachstumssegmente. Der operative Cashflow lag
unter Vorjahresniveau, was jedoch primär auf Einmaleffekte bei
Steuerzahlungen und im Working Capital zurückzuführen sein dürfte.

Mit der Akquisition von Caelo gelingt Medios ein strategisch sinnvoller
Schritt in den Verkauf von Wirkstoffen (APIs) an deutsche Apotheken und
schafft zusammen mit den bestehenden API-Aktivitäten in Belgien (Magis
Pharma) und Spanien (Metapharmaceutical) eine europäische Plattform für
Compounding Essentials. Caelo bringt rund 40 Mio. EUR Umsatz sowie ein
EBITDA von rund 1,6 Mio. EUR mit. Für die erworbenen 74% der Anteile zahlt
Medios rund 9,4 Mio. EUR, was einem EBITDA-Multiple von 5,4x (2024/25) bzw.
7,2x (2025/26e) entspricht. Der Kaufpreis erscheint uns dennoch attraktiv,
da die Multiples auf HGB-Basis beruhen und das EBITDA nach Managementangaben
auf IFRS-Basis rund 1 Mio. EUR höher liegen dürfte. Auch strategisch
überzeugt die Transaktion: Neben einem breiteren Lieferantennetzwerk sollen
ungenutzte Produktionskapazitäten in Bonn und Hilden die europäische
APIExpansion unterstützen. Bis 2028/29e erwartet das Management kumulierte
Synergien von rund 3,4 Mio. EUR, primär aus zentralisiertem Einkauf,
gebündelter Produktion und gemeinsamer Vertriebs-/Marketingstrategie.

Prognoseanpassung: Wir haben unsere Schätzungen an die angepasste Guidance
(Umsatz 2,1-2,16 Mrd. von 2,0-2,12 Mrd. und EBITDA adj 88-92 Mio. EUR von
94-102 Mio. EU) sowie die schwächere PS-Marge angepasst. Dies impliziert für
H2 keine wesentliche Verbesserung und erscheint uns vor dem Hintergrund der
eingeleiteten Effizienzprogramme (u.a. Avanti Medios!) als nicht besonders
ambitioniert.

Fazit: Die Guidance-Anpassung ist unerfreulich, doch der positive
Margentrend in den strategisch wichtigen Segmenten IB und PST in Q2 stimmt
zuversichtlich. Die CaeloAkquisition fügt sich u.E. gut in diese Entwicklung
ein. Die Bewertung im Vergleich zur Peergroup (siehe S. 6) sowie ein KGV von
rund 6,5x auf Basis des bereinigten EPS 2026e erscheinen hochgradig
attraktiv. Der Capital Markets Day Ende September könnte der Aktie
zusätzliche positive Impulse verleihen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
mit leicht reduziertem Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5909f012dd60abeeea44064461a18a33

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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