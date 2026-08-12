Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Medios AG - von Montega AG 12.08.2026 / 15:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2026 Kursziel: 23,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Q2: Solides Umsatzwachstum bei Margendruck im PS-Segment - Caelo-Akquisition strategisch und synergetisch attraktiv Die Medios AG hat heute die Zahlen für Q2/26 bekannt gegeben, nachdem bereits vergangene Woche im Rahmen der Prognoseanpassung vorläufige berichtet wurden. [Tabelle] Medios hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 547,3 Mio. EUR erzielt (+7,9% yoy) und damit sowohl unsere Schätzung als auch den Konsens übertroffen. Das EBITDA adj. lag bei 22,7 Mio. EUR, was einer Marge von 4,2% entspricht (Q2/25: 4,6%). Ursächlich für den Margenrückgang war vor allem das Segment PS, dessen Marge durch anhaltenden Preisdruck auf 2,6% sank (Q2/25: 3,5%). Demgegenüber verbesserten sich die Margen in IB (17,5% nach 14,7% in Q1) und PST (10,2% nach 8,9% in Q1) spürbar - ein ermutigendes Signal für die margenstarken Wachstumssegmente. Der operative Cashflow lag unter Vorjahresniveau, was jedoch primär auf Einmaleffekte bei Steuerzahlungen und im Working Capital zurückzuführen sein dürfte. Mit der Akquisition von Caelo gelingt Medios ein strategisch sinnvoller Schritt in den Verkauf von Wirkstoffen (APIs) an deutsche Apotheken und schafft zusammen mit den bestehenden API-Aktivitäten in Belgien (Magis Pharma) und Spanien (Metapharmaceutical) eine europäische Plattform für Compounding Essentials. Caelo bringt rund 40 Mio. EUR Umsatz sowie ein EBITDA von rund 1,6 Mio. EUR mit. Für die erworbenen 74% der Anteile zahlt Medios rund 9,4 Mio. EUR, was einem EBITDA-Multiple von 5,4x (2024/25) bzw. 7,2x (2025/26e) entspricht. Der Kaufpreis erscheint uns dennoch attraktiv, da die Multiples auf HGB-Basis beruhen und das EBITDA nach Managementangaben auf IFRS-Basis rund 1 Mio. EUR höher liegen dürfte. Auch strategisch überzeugt die Transaktion: Neben einem breiteren Lieferantennetzwerk sollen ungenutzte Produktionskapazitäten in Bonn und Hilden die europäische APIExpansion unterstützen. Bis 2028/29e erwartet das Management kumulierte Synergien von rund 3,4 Mio. EUR, primär aus zentralisiertem Einkauf, gebündelter Produktion und gemeinsamer Vertriebs-/Marketingstrategie. Prognoseanpassung: Wir haben unsere Schätzungen an die angepasste Guidance (Umsatz 2,1-2,16 Mrd. von 2,0-2,12 Mrd. und EBITDA adj 88-92 Mio. EUR von 94-102 Mio. EU) sowie die schwächere PS-Marge angepasst. Dies impliziert für H2 keine wesentliche Verbesserung und erscheint uns vor dem Hintergrund der eingeleiteten Effizienzprogramme (u.a. Avanti Medios!) als nicht besonders ambitioniert. Fazit: Die Guidance-Anpassung ist unerfreulich, doch der positive Margentrend in den strategisch wichtigen Segmenten IB und PST in Q2 stimmt zuversichtlich. Die CaeloAkquisition fügt sich u.E. gut in diese Entwicklung ein. Die Bewertung im Vergleich zur Peergroup (siehe S. 6) sowie ein KGV von rund 6,5x auf Basis des bereinigten EPS 2026e erscheinen hochgradig attraktiv. Der Capital Markets Day Ende September könnte der Aktie zusätzliche positive Impulse verleihen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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