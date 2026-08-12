Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: H...

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Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

12.08.2026 / 13:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      12.08.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2: Auftragsrekord und leichte Fortschritte beim Ergebnis

SCHWEIZER ELECTRONIC hat jüngst den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und die
Guidance konkretisiert. Vor allem der Auftragseingang (H1: +80% yoy) fiel
stark aus.

[Tabelle]

Eigenproduktion stabil, Auftragsbestand signifikant erhöht: In H1 erzielte
SCHWEIZER Umsatzerlöse i.H.v. 92,1 Mio. EUR (+11,9% yoy), was für Q2
erwartungsgemäß eine etwas abnehmende Dynamik impliziert (+4,3% yoy auf 44,7
Mio. EUR). Dabei legten die Erlöse aus der Eigenproduktion in Schramberg im
zweiten Quartal mit +7,9% yoy auf 15,0 Mio. EUR stärker zu als die
Handelsumsätze über das asiatische Partnernetzwerk (+2,4% yoy auf 29,6 Mio.
EUR). Insgesamt stabiliserte sich der Umsatzanteil aus eigener Produktion
somit in H1 bei 33,2% (H1/25: 33,8%). Besonders stark entwickelte sich
darüber hinaus das Geschäft im Bereich Non-Mobility (+30,6% yoy), getragen
von einer Umsatzvervierfachung im Bereich Aviation & Defence. Trotz der
Schwäche der Automotive-Industrie erzielte SCHWEIZER aber auch bei dieser
Kundengruppe ein solides Wachstum (+8,3% yoy). Zudem gelang beim
Auftragsbestand mit 257,5 Mio. EUR (+14,1% yoy) ein neuer Rekord. Davon
entfallen 75,4 Mio. EUR auf Auslieferungen bis zum Jahresende. Mit einem der
führenden Leiterplattenhersteller im Zukunftsmarkt Indien (Ascent Circuits)
plant SCHWEIZER überdies eine Kooperation für komplexe Multilayer- und
HDI-Leiterplatten.

EBITDA leicht positiv: Trotz gestiegener Rohstoffpreise verbesserte sich die
Rohertragsmarge in Q2 auf 6,1% (+250 BP yoy), was die Wirksamkeit des 2025
abgeschlossenen Restrukturierungsprogramms widerspiegelt. Auf
Halbjahressicht lag das EBITDA mit 0,2 Mio. EUR (bzw. 0,6 Mio. EUR bereinigt
um Restrukturierungsaufwendungen) indes nur marginal über dem Break Even.
Der Periodenverlust konnte zwar weiter eingedämmt werden, belief sich jedoch
in Q2 noch auf 1,5 Mio. EUR. Folglich reduzierte sich die Eigenkapitalquote
abermals auf nunmehr 18,2% (31.12.2025: 21,4%).

Guidance konkretisiert: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen
Konzernerlös zwischen 170 und 185 Mio. EUR (zuvor: 165-185 Mio. EUR) und ein
bereinigtes EBITDA von 3,3 bis 4,0 Mio. EUR (zuvor: 3,3 bis 6,0 Mio. EUR).
Beide Anpassungen decken sich mit unseren 2026er-Prognosen. Während
SCHWEIZER umsatzseitig im Plan liegt, setzt das Erreichen des Ergebnisziels
jedoch eine deulichere Steigerung der Profitabilität voraus, die durch ein
stringentes Kostenmanagement und nicht zuletzt die erfolgten
Preisanpassungen zustande kommen sollte. Das Jahresergebnis 2026 dürfte
dennoch deutlich negativ ausfallen, sodass der Vorstand zum 31.12. nun eine
Eigenkapitalquote zwischen 17 und 20% (zuvor: 20-23%) avisiert. Wir heben
unsere Wachstumsprognose für 2027 ff. leicht an, gehen aber von einer
weniger dynamischen Ergebnisverbesserung aus.

Fazit: Eine nachhaltige Profitabilitätssteigerung bleibt zentrales Thema bei
SCHWEIZER. Die starke Auftragsentwicklung lässt uns diesbezüglich weiter
optimistisch bleiben. Wir bestätigen unser Kursziel von 6,50 EUR und stufen
die Aktie infolge der jüngsten Kurskorrektur wieder auf 'Kaufen'.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c75f6885a0e5abb98808b080e3ac6066

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=e4e340f4-963c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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