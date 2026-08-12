Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: H...

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG 12.08.2026 / 13:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 12.08.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q2: Auftragsrekord und leichte Fortschritte beim Ergebnis SCHWEIZER ELECTRONIC hat jüngst den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und die Guidance konkretisiert. Vor allem der Auftragseingang (H1: +80% yoy) fiel stark aus. [Tabelle] Eigenproduktion stabil, Auftragsbestand signifikant erhöht: In H1 erzielte SCHWEIZER Umsatzerlöse i.H.v. 92,1 Mio. EUR (+11,9% yoy), was für Q2 erwartungsgemäß eine etwas abnehmende Dynamik impliziert (+4,3% yoy auf 44,7 Mio. EUR). Dabei legten die Erlöse aus der Eigenproduktion in Schramberg im zweiten Quartal mit +7,9% yoy auf 15,0 Mio. EUR stärker zu als die Handelsumsätze über das asiatische Partnernetzwerk (+2,4% yoy auf 29,6 Mio. EUR). Insgesamt stabiliserte sich der Umsatzanteil aus eigener Produktion somit in H1 bei 33,2% (H1/25: 33,8%). Besonders stark entwickelte sich darüber hinaus das Geschäft im Bereich Non-Mobility (+30,6% yoy), getragen von einer Umsatzvervierfachung im Bereich Aviation & Defence. Trotz der Schwäche der Automotive-Industrie erzielte SCHWEIZER aber auch bei dieser Kundengruppe ein solides Wachstum (+8,3% yoy). Zudem gelang beim Auftragsbestand mit 257,5 Mio. EUR (+14,1% yoy) ein neuer Rekord. Davon entfallen 75,4 Mio. EUR auf Auslieferungen bis zum Jahresende. Mit einem der führenden Leiterplattenhersteller im Zukunftsmarkt Indien (Ascent Circuits) plant SCHWEIZER überdies eine Kooperation für komplexe Multilayer- und HDI-Leiterplatten. EBITDA leicht positiv: Trotz gestiegener Rohstoffpreise verbesserte sich die Rohertragsmarge in Q2 auf 6,1% (+250 BP yoy), was die Wirksamkeit des 2025 abgeschlossenen Restrukturierungsprogramms widerspiegelt. Auf Halbjahressicht lag das EBITDA mit 0,2 Mio. EUR (bzw. 0,6 Mio. EUR bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen) indes nur marginal über dem Break Even. Der Periodenverlust konnte zwar weiter eingedämmt werden, belief sich jedoch in Q2 noch auf 1,5 Mio. EUR. Folglich reduzierte sich die Eigenkapitalquote abermals auf nunmehr 18,2% (31.12.2025: 21,4%). Guidance konkretisiert: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen Konzernerlös zwischen 170 und 185 Mio. EUR (zuvor: 165-185 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von 3,3 bis 4,0 Mio. EUR (zuvor: 3,3 bis 6,0 Mio. EUR). Beide Anpassungen decken sich mit unseren 2026er-Prognosen. Während SCHWEIZER umsatzseitig im Plan liegt, setzt das Erreichen des Ergebnisziels jedoch eine deulichere Steigerung der Profitabilität voraus, die durch ein stringentes Kostenmanagement und nicht zuletzt die erfolgten Preisanpassungen zustande kommen sollte. Das Jahresergebnis 2026 dürfte dennoch deutlich negativ ausfallen, sodass der Vorstand zum 31.12. nun eine Eigenkapitalquote zwischen 17 und 20% (zuvor: 20-23%) avisiert. Wir heben unsere Wachstumsprognose für 2027 ff. leicht an, gehen aber von einer weniger dynamischen Ergebnisverbesserung aus. Fazit: Eine nachhaltige Profitabilitätssteigerung bleibt zentrales Thema bei SCHWEIZER. Die starke Auftragsentwicklung lässt uns diesbezüglich weiter optimistisch bleiben. Wir bestätigen unser Kursziel von 6,50 EUR und stufen die Aktie infolge der jüngsten Kurskorrektur wieder auf 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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