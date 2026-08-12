Ost-Sparkassen: Rekorddefizit bei Kommunen alarmiert auch Banken

Berlin, 12. Aug (Reuters) - ⁠Die Finanzlage der Kommunen hat sich Ost-Sparkassenpräsident Ludger Weskamp zufolge dramatisch verschärft und trifft damit auch Finanzinstitute in ganz Deutschland. "Es sind mittlerweile kommunale Defizite über 30 Milliarden Euro, so was hat es noch nie gegeben", sagte Weskamp der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist eine Entwicklung, die extrem schnell gekommen ist in den letzten drei, vier Jahren", sagte der Chef des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV). Hintergrund sei, dass die ‌Steuereinnahmen durch das maue Wirtschaftswachstum langsamer steigen als geplant. Gleichzeitig seien die Sozialausgaben und -leistungen in Deutschland - anders als von vielen Menschen wahrgenommen - in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden. "Jetzt explodieren die Zahlen", warnte Weskamp.

"Was vor allem neu ist: ⁠Wir reden hier ⁠nicht über Investitionskredite, sondern über Kassenkredite", sagte der OSV-Präsident. "Die Kommunen bekommen ihre laufenden Ausgaben nicht mehr gedeckt." Es habe bei den Gemeinden in Deutschland immer schon einen hohen Anteil von rund einem Viertel gegeben, die sich wirtschaftlich schwer tun. Dies habe sich geändert. "Egal, ob es reiche oder arme Kommunen sind – inzwischen sind sie im Defizit", sagte der ehemalige Landrat von Oberhavel in Brandenburg. "Das ist eine völlig neue Situation, dass wirklich auch die, die nie wirtschaftliche Probleme hatten, jetzt Kassenkredite aufnehmen." ‌Einzelne Kommunen im Osten müssten dies erstmals seit der Wiedervereinigung tun.

KASSENKREDITE GEHEN ‌HOCH - INVESTITIONSKREDITE GEHEN RUNTER

Der OSV vertritt die Interessen der 43 Sparkassen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Jüngst hatte bereits der baden-württembergische Sparkassenpräsident Matthias Neth von einer beispiellosen Finanzmisere der Kommunen im Südwesten gesprochen. Zum einen sanken die Einlagen der öffentlichen Haushalte bei den ⁠Sparkassen in Baden-Württemberg deutlich um 15 Prozent, zum anderen gab es bei Gemeinden mit 20 Prozent das größte Kreditwachstum. "Wir haben diese ‌Tendenz auch, dass die Kassenkredite hochgehen, aber die Investitionskredite und die ⁠Einlagen runtergehen", sagte Weskamp dazu.

Im Grunde seien Kommunen nicht insolvenzfähig, erklärte Weskamp. "Aber langsam kommt man an einen Punkt, wo sich die Frage stellt: Wie viel akzeptiert eigentlich die Aufsicht an Krediten, die eine Sparkasse, vor allem eine kleine Sparkasse, in den Büchern hat?" Der seit Anfang 2022 amtierende OSV-Chef betonte: "Wenn erste Hauptverwaltungsbeamte erklären, sie ‌wissen gar nicht, wie sie das Geld jemals zurückzahlen sollen, ⁠dann muss das von Sparkassen und Banken in der ⁠Kreditvergabe berücksichtigt werden."

Die Kommunen müssten Einnahmen steigern oder Ausgaben senken. "Einnahmen erhöhen kann man nur über höhere Steuern, und wenn man die Steuereinnahmen erhöhen will, dann geht das nur über Wirtschaftswachstum." Eine weitere Lösung sei, Leistungen abzuschmelzen und hier insbesondere Sozialleistungen. Bei der Unterhaltsvorschusszahlung beispielsweise hätten sich die Kosten nach der Gesetzesänderung 2017 etwa vervierfacht, erklärte Weskamp. "Entweder muss der Bund mehr Geld reinpumpen - oder wir müssen über Sozialleistungen diskutieren."

Nötig seien mehr Wirtschaftswachstum und Strukturreformen sowie Bürokratieabbau. "Dann reden wir nicht mehr nur über Formulare und Meldepflichten, sondern auch über Standards, die sich einzeln gut begründen lassen, zum Beispiel im Arbeitsleben oder beim Wohnen", sagte Weskamp. Dies wollten die Menschen dann aber meist nicht. "Es gibt keine unsinnigen Regeln, denn ⁠für sich betrachtet sind die fast immer sinnvoll." Aber in der Summe sorge dies eben für viel bürokratischen Aufwand.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)