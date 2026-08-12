Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Assad

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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Assad:

"Der Jubel in Syrien über das Urteil gegen Baschar al-Assad ist verständlich. Der gestürzte Gewaltherrscher trägt Verantwortung für einen verheerenden Krieg (...). Doch der Urteilsspruch von Damaskus bietet auch Anlass zur Skepsis. Er ist vor allem Ergebnis von Symbolpolitik. (...) Im besten Fall haben die neuen Machthaber in Damaskus Zeit gewonnen, um eine Übergangsjustiz zu etablieren, die Verbrechen des Assad-Regimes sorgfältig und transparent aufarbeitet. Das binnen Monaten gefällte Urteil ist in dieser Hinsicht eine vertane Gelegenheit. (...) Scharaa muss noch zeigen, dass es ihm um mehr geht als den Erhalt seiner Macht. Fragen der Gerechtigkeit brauchen mehr als symbolische Akte oder pragmatische Kompromisse. Wenn sich Syrien mit seiner Vergangenheit nicht ernsthaft beschäftigt, hat es keine friedliche Zukunft."/DP/jha

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