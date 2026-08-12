Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu CDU und Linke in Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu CDU und Linke in Sachsen-Anhalt:

"In Sachsen-Anhalt könnte es zu einer bislang undenkbaren Konstellation kommen: Die CDU müsste sich mit der Linken arrangieren, um weiter den Ministerpräsidenten stellen zu können - und eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. Dennoch wäre eine Öffnung nach links für die CDU nicht ohne Risiko. Wer zu sehr mit der Linken liebäugelt, könnte konservative Wähler weiter entfremden. Doch was ist die Alternative? Eine CDU, die Verständigung mit der Linken ausschließt, riskiert, die Macht der AfD zu überlassen, die Sachsen-Anhalt auf rechts drehen will. Deshalb sollte die CDU ihr Unvereinbarkeitsdogma an der Wirklichkeit messen - und klären, ob ihr die Verhinderung einer rechtsextremen Regierung wichtiger ist als ein innerparteiliches Tabu."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Nach Angaben des Außenministeriums
Iran plant Gebühren für Straße von Hormus10. Aug. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Fahrdienstleister
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.10. Aug. · dpa-AFX
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsheute, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen