Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Aufhebung des Sonntagsfahrverbots für Lkw

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Aufhebung des Sonntagsfahrverbots für Lkw:

"Zum Leidwesen der Klimaschützer bleibt als Alternative jetzt nur der Lkw. Doch auch das ist eine Scheinlösung: Ein Binnenschiff transportiert zwischen 60 und 280 Lkw-Ladungen. Und außerdem fehlen 100.000 Fahrer. Vor diesem Hintergrund kann die Aufweichung des Sonntagsfahrverbots für Lkw nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Man könnte auch sagen: Symbolpolitik."/DP/jha

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