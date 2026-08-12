Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Wahl in Russland

dpa-AFX · Uhr
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ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Wahl in Russland:

"Die Gründe, die Jabloko-Partei von der Wahl auszuschließen, wirken fadenscheinig - von Urheberrechtsverletzungen bis zu angeblicher Finanzierung aus dem Ausland. Dabei sind die Umfragewerte von fünf Prozent für Jabloko für Präsident Wladimir Putin keine Gefahr. Aber ihre Botschaft des Friedens wäre es schon. Denn die Wirtschaft läuft vor allem wegen der Kriegsproduktion noch einigermaßen, Arbeitsplätze hängen davon ab, Angehörige von Soldaten leben von Soldzahlungen. Müsste man die Wirtschaft wieder umstellen und mehr als eine Million traumatisierte Kämpfer in die Gesellschaft zurückführen, könnte Unruhe in der Bevölkerung entstehen. Und nichts fürchtet Putin mehr."/DP/jha

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