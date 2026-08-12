ROUNDUP 3: Ukraine attackiert Schwarzmeerhafen Noworossijsk

(Aktualisierung: Vier Kriegsschiffe beschädigt im 3. Absatz)

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die russische Schwarzmeerküste ist nach Behördenangaben in der Nacht massiv von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Hauptziel war dabei die Hafenstadt Noworossijsk, wie der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram mitteilte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte ukrainische Angriffe auf Noworossijsk mit Drohnen, Marschflugkörpern und Seedrohnen. "Bestätigt sind Einschläge in Stellungen der Flugabwehr, Anlegestellen und Infrastruktur des Seehafens", schrieb der Staatschef bei Telegram. Der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte sei dabei mehr als 300 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Vier russische Kriegsschiffe getroffen

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in Kiew wurden "vorläufigen Informationen zufolge vier Kriegsschiffe des russischen Aggressors in unterschiedlichem Ausmaß beschädigt": zwei Fregatten, die "Admiral Makarow" und "Admiral Jessen"; ein kleines Raketenschiff des Typs "Bujan-M" sowie das Patrouillenschiff "Wassili Bykow".

Berichten russischer wie ukrainischer Telegram-Kanäle zufolge wurden in der Stadt der Marinehafen, der Handelshafen und das Ölverladeterminal getroffen. An diesen Stellen zeigte auch das Brandmeldesystem Firms der US-Raumfahrtbehörde Nasa Feuer. Dem staatlichen Agrarexportunternehmen OZK zufolge wurde ein Getreideterminal beschädigt. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden.

Schäden in mehreren Küstenorten

Insgesamt drei Menschen seien getötet worden, darunter ein achtjähriges Kind, sagte Kondratjew. Verletzt wurden demnach mindestens 24 Menschen. Er sprach von Schäden an rund 60 Wohnhäusern allein in Noworossijsk. Zuvor war auch die Rede von Schäden in vier Betrieben gewesen. In Gelendschik wurden ihm zufolge 20 Wohnhäuser beschädigt, weitere im Kreis Temrjuk und in Anapa.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien über Nacht 502 ukrainische Kampfdrohnen abgefangen worden - eine im Vergleich hohe Zahl. Heftige Angriffe wurden auch aus der Hafenstadt Sewastopol auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim gemeldet.

Russische Luftangriffe trafen in der Nacht unter anderem die südukrainische Stadt Saporischschja. Dort brach nach Angaben der regionalen Behörden ein Großbrand in einem Baumarkt aus. Es kam zu Stromausfällen. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./fko/ast/ksr/DP/he