ROUNDUP: Berlin und Brandenburg lockern Lkw-Fahrverbot am Sonntag

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Nach anderen Bundesländern lockern auch Berlin und Brandenburg das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Befristet bis zum 31. August sind nun auch sonntags Transporte erlaubt, die üblicherweise auf Binnenschiffen erfolgen, aber momentan wegen Niedrigwasser in deutschen Flüssen nicht möglich sind. Das teilten die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr und das Brandenburger Verkehrsministerium mit. Für Lkw-Transporte, die nicht mit dem Niedrigwasser im Zusammenhang stehen, bleibt das Sonntagsfahrverbot bestehen.

Durch anhaltend sehr niedrige Wasserstände auf deutschen Wasserstraßen ist die Binnenschifffahrt derzeit erheblich beeinträchtigt. Gütertransporte müssen teilweise auf Straße und Schiene verlagert werden, um Lieferketten aufrechtzuerhalten. Zahlreiche Bundesländer haben die Sonntagsregelungen für den Lkw-Verkehr deshalb bereits gelockert./kr/DP/jha

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