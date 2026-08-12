Rüstungskonzern TKMS sieht keine Kapazitätsengpässe

Düsseldorf, 12. Aug (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat Zweifel an ausreichenden Kapazitäten bei der Abwicklung der stark steigenden Aufträge zurückgewiesen. "Was Kapazitäten angeht, muss sich niemand Sorgen machen", sagte Vorstandschef Oliver Burkhard am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. TKMS werde seine Versprechen an die Kunden halten. "Wir hätten das sonst nicht ins Orderbuch genommen." Der Konzern strebe auch nicht ein Wachstum um jeden Preis an, sondern wolle mit Bedacht wachsen. Er schließe Zukäufe nicht aus, aber aktuell sei nichts geplant.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)