Rüstungskonzern TKMS sieht keine Kapazitätsengpässe

Düsseldorf, ⁠12. Aug (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat Zweifel an ausreichenden Kapazitäten bei der ‌Abwicklung der stark steigenden Aufträge zurückgewiesen. "Was Kapazitäten angeht, muss ⁠sich ⁠niemand Sorgen machen", sagte Vorstandschef Oliver Burkhard am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. TKMS ‌werde seine Versprechen ‌an die Kunden halten. "Wir hätten das sonst nicht ⁠ins Orderbuch genommen." Der Konzern ‌strebe auch ⁠nicht ein Wachstum um jeden Preis an, sondern wolle mit Bedacht wachsen. ‌Er ⁠schließe Zukäufe nicht ⁠aus, aber aktuell sei nichts geplant.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)