"Schattenflotte"-Reaktion - Putin droht mit Beschlagnahmung westlicher Schiffe

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Moskau, 12. ⁠Aug (Reuters) - Russland hat westlichen Staaten mit der Beschlagnahmung von Handelsschiffen gedroht, sollten diese im Zuge von Sanktionen russische Frachter festsetzen. Wenn europäische Länder damit begännen, russische Schiffe ‌zu beschlagnahmen, werde man in gleicher Weise reagieren, sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Marinemanöver. Ein ⁠solches ⁠Vorgehen des Westens sei nichts anderes als Piraterie und Raub. Russlands Reaktion müsse nicht zwingend in den Gewässern erfolgen, in denen russische Schiffe ins Visier genommen würden, sondern dort, wo Russland es für angemessen halte. ‌Der Kommandeur der russischen Pazifikflotte, Viktor ‌Liina, erklärte, man sei bereit, ausländische Schiffe zu inspizieren und festzusetzen.

Hintergrund der Äußerungen ist der wachsende Druck der Europäischen ⁠Union (EU) auf die sogenannte russische Schattenflotte. Die EU hatte ‌zuletzt ihre Sanktionen gegen Hunderte ⁠Schiffe ausgeweitet und einige von ihnen für Kontrollen festgesetzt. Einige europäische Regierungen prüfen zudem ein härteres Vorgehen gegen Schiffe, die im Verdacht stehen, Sanktionen ‌zu umgehen.

Flottenkommandeur Liina warf ⁠Staaten wie Großbritannien und Frankreich ⁠vor, selbst eine Art Schattenflotte zu betreiben, indem sie Schiffe unter den Flaggen von Drittstaaten nutzten. Man kenne die Routen und die Ladung im asiatisch-pazifischen Raum genau. Putin warf der Nato zudem vor, durch eine zunehmende Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in der Arktis das Konfliktpotenzial zu erhöhen und Russland ⁠zu bedrohen.

(Bericht von Ralf Bode. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Neue Warnung an Iran
Trump: "Straße von Hormus gehört uns"heute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Trump: "Straße von Hormus gehört uns"
Iran-Krieg
Für Trump ist die Straße von Hormus wieder offengestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Für Trump ist die Straße von Hormus wieder offen
Vorbörse 11.08.2026
Dax mit leichten Gewinnen knapp unter Rekordniveau erwartetgestern, 05:58 Uhr · onvista
Dax mit leichten Gewinnen knapp unter Rekordniveau erwartet
Vorbörse 10.08.2026
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten10. Aug. · onvista
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten
'Es ist wie eine Schachpartie'
Trump gibt sich trotz neuer Forderungen des Irans gelassen10. Aug. · dpa-AFX
Trump gibt sich trotz neuer Forderungen des Irans gelassen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchanceheute, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsheute, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen