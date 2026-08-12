"Schattenflotte"-Reaktion - Putin droht mit Beschlagnahmung westlicher Schiffe

Moskau, 12. ⁠Aug (Reuters) - Russland hat westlichen Staaten mit der Beschlagnahmung von Handelsschiffen gedroht, sollten diese im Zuge von Sanktionen russische Frachter festsetzen. Wenn europäische Länder damit begännen, russische Schiffe ‌zu beschlagnahmen, werde man in gleicher Weise reagieren, sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Marinemanöver. Ein ⁠solches ⁠Vorgehen des Westens sei nichts anderes als Piraterie und Raub. Russlands Reaktion müsse nicht zwingend in den Gewässern erfolgen, in denen russische Schiffe ins Visier genommen würden, sondern dort, wo Russland es für angemessen halte. ‌Der Kommandeur der russischen Pazifikflotte, Viktor ‌Liina, erklärte, man sei bereit, ausländische Schiffe zu inspizieren und festzusetzen.

Hintergrund der Äußerungen ist der wachsende Druck der Europäischen ⁠Union (EU) auf die sogenannte russische Schattenflotte. Die EU hatte ‌zuletzt ihre Sanktionen gegen Hunderte ⁠Schiffe ausgeweitet und einige von ihnen für Kontrollen festgesetzt. Einige europäische Regierungen prüfen zudem ein härteres Vorgehen gegen Schiffe, die im Verdacht stehen, Sanktionen ‌zu umgehen.

Flottenkommandeur Liina warf ⁠Staaten wie Großbritannien und Frankreich ⁠vor, selbst eine Art Schattenflotte zu betreiben, indem sie Schiffe unter den Flaggen von Drittstaaten nutzten. Man kenne die Routen und die Ladung im asiatisch-pazifischen Raum genau. Putin warf der Nato zudem vor, durch eine zunehmende Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in der Arktis das Konfliktpotenzial zu erhöhen und Russland ⁠zu bedrohen.

(Bericht von Ralf Bode. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)