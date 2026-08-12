Spaniens Verteidigungsministerin befürwortet chinesisches Autowerk trotz Spionagesorgen

Madrid, 12. ⁠Aug (Reuters) - Trotz Geheimdienstwarnungen vor möglicher Spionage hat das spanische Verteidigungsministerium keine Einwände gegen den Bau eines Autowerks des chinesischen Herstellers SAIC. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Dienstag, dass das Ressort ‌den Plänen für die Region Galicien zustimmen werde. Genehmigt werden muss das Projekt nach Behördenangaben vom Kabinett und ⁠einem Ausschuss ⁠für strategische Investitionen, der möglicherweise Sicherheitsauflagen erteilt. In dem Werk sollen ab 2028 jährlich bis zu 120.000 Fahrzeuge der Marke MG vom Band rollen. Der Baubeginn ist für 2027 geplant.

Die spanischen Zeitungen "El Mundo" und "El Pais" hatten am ‌Montag berichtet, Geheimdienste hätten in internen ‌Dokumenten vor Sicherheitsrisiken gewarnt. Das Werk soll nur fünf Kilometer vom Hafen Ferrol entfernt entstehen, einem wichtigen Stützpunkt der Marine ⁠und Wartungsstandort für F-100-Fregatten, die an Nato-Missionen teilnehmen. Den Zeitungen ‌zufolge wird in Militärkreisen befürchtet, ⁠das chinesische Unternehmen könne sensible Informationen über die täglichen Schiffsbewegungen sammeln.

Die Regionalregierung erklärte, Verteidigungsministerin Margarita Robles habe der galicischen Regierung am Dienstag zugesichert, das Vorhaben ‌bei der Vorlage im ⁠Kabinett zu befürworten. Das Ministerium ⁠sei seit Monaten in die Verhandlungen mit dem staatlichen Autobauer SAIC eingebunden und habe keine Sicherheitsbedenken geäußert. SAIC gehört zu einer wachsenden Zahl chinesischer Auto- und Batteriehersteller, die sich in Spanien ansiedeln. Sie sichern damit in einigen Regionen das wirtschaftliche Überleben nach der Schließung alter Autowerke.

(Bericht von Victoria Waldersee, bearbeitet von Jörn PoltzRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)