Spotify führt Kennzeichnung für KI-generierte Profile ein

12. ⁠Aug (Reuters) - Der Musikstreaming-Dienst Spotify will zukünftig Profile von Interpreten kennzeichnen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Mit dem sogenannten "AI-Persona"-Label soll für Hörer ‌ab Mitte September transparenter werden, ob es sich um eine echte Person handelt, teilte ⁠das Unternehmen ⁠am Dienstag mit. Nutzer hatten Besorgnis über Profile geäußert, die menschlich wirken, hinter denen jedoch KI-generierte Figuren stehen. Die Kennzeichnung soll auf Bannern, in den Profilbeschreibungen, in ‌den Suchergebnissen sowie in Playlists ‌zu sehen sein.

Profilbetreiber können ab Dienstag selbst angeben, ob dahinter eine KI-Figur steht. Zudem ⁠will Spotify Profile überprüfen, die fotorealistische, KI-generierte Bilder ‌verwenden. Als KI-Figuren eingestufte ⁠Profile werden standardmäßig nicht mehr in redaktionellen oder algorithmischen Empfehlungen berücksichtigt, es sei denn, Nutzer folgen diesen Kunstfiguren. Betroffene ‌Account-Inhaber sollen bei ⁠einer Einstufung durch Spotify ⁠benachrichtigt werden und können dagegen Widerspruch einlegen. Die Kennzeichnung bezieht sich dem Unternehmen zufolge auf die öffentliche Identität des Profils und nicht darauf, wie die Musik produziert wurde.

(Bericht von Anzar Mehraj, geschrieben von Philipp KrachRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)