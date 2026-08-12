Stahlträger stürzt auf A81 - Brücke und Autobahn gesperrt

dpa-AFX · Uhr
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BAD DÜRRHEIM (dpa-AFX) - Wegen eines herabgestürzten Stahlträgers einer Brücke ist die Autobahn 81 bei Bad Dürrheim im Süden von Baden-Württemberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers führt die Umleitung über die Bundesstraße 27.

Demnach krachte der Stahlträger am frühen Morgen bei Bauarbeiten auf ein Gerüst und dann auf die Fahrbahn. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Laut dem Polizeisprecher war sein Fuß gebrochen. Er kam ins Krankenhaus.

Ein Statiker soll die Brücke nun überprüfen. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, ob die weiteren Stahlträger ausreichend Halt bieten. Der aufgestaute Verkehr wurde zeitweise entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung abgeleitet. Die Polizei bat Reisende, sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen und den Bereich weiträumig zu umfahren./mrk/DP/mis

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