Tankrabatt-Aus treibt Inflation - Niedrigwasser als neues Risiko

Berlin, 12. Aug (Reuters) - ⁠Das Tankrabatt-Ende und der Iran-Krieg haben die Inflation in Deutschland im Juli nach oben getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,3 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Von Juni auf Juli zogen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent an. "Vor allem die Preise für Kraftstoffe sind gegenüber dem Vormonat spürbar gestiegen, ‌da gleichzeitig zum Ölpreisanstieg infolge des anhaltenden Iran-Kriegs der staatliche Tankrabatt am 30. Juni endete", erklärte die Präsidentin des Bundesamtes, Ruth Brand.

Das anhaltende Rekord-Niedrigwasser am Rhein sorgt für neue Inflationsgefahr. "Die deutsche Inflationsrate könnte dadurch temporär um bis ⁠zu einem halben ⁠Prozentpunkt ansteigen", sagte Ökonom Felix Schmidt von der Berenberg Bank. Viele Schiffe können nur noch zu einem Fünftel beladen werden. Händlern zufolge sind deshalb die Kosten für den Transport mit Tanker- und Binnenschiffen von Rotterdam nach Karlsruhe auf rund 150 bis 160 Euro pro Tonne gestiegen, verglichen mit 45 Euro Ende Juni. Auch Lieferengpässe und damit verbundene Knappheiten könnten viele Produkte verteuern. "Dies stellt insbesondere ein Preisrisiko für Kraftstoffe und Heizöl dar, da der Rhein eine wichtige Transportachse für ‌Erdölprodukte ist", sagte Berenberg-Ökonom Schmidt. Das Bundeskartellamt stellte bereits regionale Preisunterschiede an den ‌Tankstellen von bis zu elf Cent pro Liter Benzin fest.

"ENERGIE BLEIBT ZENTRALER TREIBER"

Energie insgesamt verteuerte sich im Juli um 8,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,4 Prozent im Juni. "Energie bleibt der zentrale Treiber der Teuerung – direkt über Benzin, Diesel und Heizöl sowie indirekt über ⁠höhere Transport- und Produktionskosten", sagte Ökonom Michael Herzum vom Fondsanbieter Union Investment. Kraftstoffe verteuerten sich um 23,0 Prozent und damit ‌deutlich stärker als in den beiden Vormonaten (Juni: +11,3 Prozent; Mai: +18,0 Prozent). ⁠Leichtes Heizöl kostete sogar 34,7 Prozent mehr. Der wiederaufgeflammte Nahostkrieg hatte zuvor die Ölpreise an den Weltmärkten hochgetrieben.

Gedämpft wurde die Inflation von weitgehend stabilen Preisen für Nahrungsmittel. Diese kosteten erneut 0,4 Prozent mehr als im Juli 2025. Günstiger wurden etwa Butter (-30,1 Prozent) und Molkereiprodukte (-5,9 Prozent), während Fleisch und Fleischwaren (+1,9 Prozent) sowie Zucker, ‌Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+4,0 Prozent) mehr kosteten.

WAS MACHT DIE EZB?

Für ⁠Dienstleistungen wurden 2,9 Prozent mehr verlangt (Juni: +3,1 Prozent). Pauschalreisen (+5,6 ⁠Prozent) sowie die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,7 Prozent) verteuerten sich überdurchschnittlich. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten um 2,4 Prozent zu.

Ein schneller Rückgang der Teuerung ist nach Einschätzung von Experten nicht zu erwarten. "Der Energiepreisschock wirkt mit Verzögerung auf andere Preise — vor allem auf Güter und Dienstleistungen mit hohem Energie- oder Transportanteil", sagte Ökonom Herzum. Eine Rückkehr zum mittelfristigen Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent erscheine erst Anfang 2027 realistisch. "Die Anfang September veröffentlichten Euroraum-Daten für August werden ein wichtiger Gradmesser dafür sein, ob die Notenbank abwarten kann oder erneut unter Handlungsdruck gerät", sagte Herzum. Im Juni hatte die EZB erstmals seit drei Jahren ihren Leitzins angehoben - von ⁠2,0 auf 2,25 Prozent. Viele Experten rechnen damit, dass die Währungshüter im September auf die gestiegene Inflationsgefahr mit einem weiteren Schritt auf 2,50 Prozent reagieren könnten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)