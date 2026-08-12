UN: Taliban verwehren Millionen Mädchen in Afghanistan die Schulbildung

Paris/Kabul, 12. ⁠Aug (Reuters) - Die Taliban in Afghanistan verwehren den Vereinten Nationen zufolge Millionen von Mädchen den Zugang zur Bildung. Seit ihrer Rückkehr an die Macht im Jahr 2021 hat die islamistische Führung schätzungsweise 2,4 Millionen afghanische Mädchen von weiterführenden Schulen ausgeschlossen, wie die UN-Kulturorganisation Unesco am Dienstag ‌mitteilte. Afghanistan sei das einzige Land weltweit, in dem Mädchen und Frauen der Besuch weiterführender Schulen und Hochschulen offiziell untersagt sei. Die UN-Organisation warnte, diese Politik drohe das ⁠Potenzial des ⁠Landes über Jahrzehnte zu zerstören. Zudem könne dies die Armut verschärfen und unumkehrbare Schäden verursachen.

Nach dem Abzug der USA und ihrer Verbündeten hatten die Taliban der internationalen Gemeinschaft zugesichert, dass Frauen weiterhin Schulen und Universitäten besuchen dürften. Trotz dieser Versprechen wurden die weiterführenden Schulen für Mädchen im März 2022 geschlossen. Im Dezember desselben Jahres folgte das Verbot ‌für Frauen, an Hochschulen zu studieren. Die Taliban bezeichneten ‌diese Maßnahmen als vorübergehend; sie blieben jedoch in Kraft. Zudem schränken die Machthaber die Erwerbstätigkeit und die Bewegungsfreiheit von Frauen ein.

Die Unesco warnt vor schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen für das ⁠Land. Der Ausschluss von Frauen aus dem Bildungsbereich könnte dazu führen, dass bis zum Jahr ‌2066 rund 600.000 Frauen dem Arbeitsmarkt fehlen. ⁠Dies würde zu Einkommensverlusten von insgesamt 9,6 Milliarden Dollar führen. Zudem drohe ein akuter Mangel an Lehrkräften. Bis zum Jahr 2030 dürften in Afghanistan mehr als 11.000 qualifizierte Lehrerinnen fehlen. Da Frauen keine Jungen mehr unterrichten dürften, übernähmen zunehmend ‌unqualifizierte Männer diese Aufgabe, erklärte die Unesco-Programmkoordinatorin ⁠Hoda Jaberian.

Die Lage an den Schulen ist ⁠ohnehin prekär. Dem UN-Bericht zufolge können mehr als 90 Prozent der Zehnjährigen keinen einfachen Text lesen. Die Alphabetisierungsrate im Land liege bei 37 Prozent. In fast der Hälfte aller Schulen fehle es an Wasser, sanitären Einrichtungen oder Heizungen. Der Druck auf das Bildungssystem wird zudem durch die Rückkehr von drei Millionen Menschen im Jahr 2025 sowie durch Naturkatastrophen verschärft. Seit 2021 mussten wegen Erdbeben und Überschwemmungen 1000 Schulen geschlossen werden. Eine Stellungnahme des von den Taliban geführten Bildungsministeriums lag zunächst nicht vor.

(Bericht ⁠von Lewis Macdonald und Mohammad Yunus Yawar, geschrieben von Philipp KrachRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)