Ungarn will Donau-Wasserstand für Atomkraftwerk künstlich anheben

Budapest, 12. ⁠Aug (Reuters) - Ungarn will mit baulichen Maßnahmen in der Donau den Wasserstand anheben, um die Kühlung des Atomkraftwerks Paks zu sichern. Dies kündigte Ministerpräsident Peter Magyar am Mittwoch in einem Facebook-Video an. Wegen der anhaltenden ‌Hitzewelle und Dürre in weiten Teilen Europas ist der Wasserstand der Donau auf historische Tiefstwerte gefallen. Das Kraftwerk Paks ist deshalb ⁠derzeit nur ⁠zu rund 25 Prozent ausgelastet, von acht Turbinen sind zwei in Betrieb. "Das anhaltende Niedrigwasser der Donau belastet den ungarischen Haushalt und die Wirtschaft enorm", sagte Magyar. Daher sei eine sofortige Lösung nötig.

Die Regierung plant den Bau einer sogenannten Sohlschwelle, um das Wasser ‌aufzustauen. Die Arbeiten unter Einsatz des Militärs ‌sollen unverzüglich beginnen und rund um die Uhr fortgeführt werden. Für das Bauwerk werden rund 150.000 Kubikmeter Gestein benötigt. Die Kosten belaufen sich auf ⁠rund sechs Milliarden Forint (gut 16 Millionen Euro). Dem Ministerpräsidenten zufolge kann ‌die Schwelle den Wasserstand um bis ⁠zu einen Meter anheben und so innerhalb weniger Wochen den vollen Betrieb des Kraftwerks wiederherstellen. Als kurzfristige Übergangsmaßnahme bereitet das Land zudem die Versenkung von zwei 80 Meter langen ‌Lastkähnen vor. Dies könnte den ⁠Wasserstand vorübergehend um 20 Zentimeter anheben. ⁠Eine Entscheidung darüber soll am Freitag fallen.

Die sommerliche Dürre beeinträchtigt die Energieerzeugung, die Schifffahrt und die Gesundheitssysteme in mehreren europäischen Ländern. Im benachbarten Rumänien droht am Donnerstag die Abschaltung des letzten noch am Netz befindlichen Atomreaktors, da die Pegelstände der Donau trotz Versuchen, Kühlwasser umzuleiten, weiter sinken. In Deutschland sorgt das Niedrigwasser vor allem am Rhein für Aufregung, da die Binnenschifffahrt beeinträchtigt ⁠ist.

(Bericht von Krisztina Than und Anita KomuvesBearbeitet von Alexander Ratz,redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)