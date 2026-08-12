USA erwarten 2026 Rekordwerte bei Erdgas - Angebot und Nachfrage steigen

New York, ⁠11. Aug (Reuters) - Angebot und Nachfrage bei Erdgas in den USA werden im Jahr 2026 voraussichtlich auf Rekordwerte steigen. Die US-Energiebehörde EIA prognostizierte am Dienstag in ihrem kurzfristigen Energieausblick, dass die Erdgasförderung von 107,6 Milliarden Kubikfuß pro ‌Tag im Jahr 2025 auf 111,2 Milliarden im Jahr 2026 und 116,0 Milliarden im Jahr 2027 klettern wird. Der inländische Gasverbrauch soll ⁠von 91,9 ⁠Milliarden Kubikfuß pro Tag im Jahr 2025 auf 92,0 Milliarden im Jahr 2026 und 94,8 Milliarden im Jahr 2027 zunehmen. Zudem rechnet die Behörde damit, dass die durchschnittlichen US-Exporte von Flüssigerdgas (LNG) von 15,1 Milliarden Kubikfuß pro Tag im Jahr 2025 auf 17,4 Milliarden im Jahr ‌2026 und 18,6 Milliarden im Jahr 2027 steigen ‌werden.

Die Erdgasvorräte dürften der EIA zufolge im Oktober mit rund vier Billionen Kubikfuß ein Zehnjahreshoch erreichen. Dies sei der größte Puffer für die winterliche ⁠Heizperiode seit 2016, was teilweise auf eine höhere Produktion und einen geringeren ‌Verbrauch durch LNG-Exportanlagen aufgrund von Wartungsarbeiten ⁠zurückzuführen sei. "Höhere Erdgasbestände im Herbst bilden ein Polster für den erhöhten Heizbedarf im Winter", erklärte EIA-Chef Tristan Abbey.

Da Kraftwerke in den kommenden Jahren voraussichtlich weniger Kohle verbrennen werden, rechnet die Behörde ‌damit, dass die US-Kohleproduktion von 528,4 ⁠Millionen Tonnen im Jahr 2025 ⁠auf 514,4 Millionen Tonnen im Jahr 2026 sinkt. Für 2027 wird ein weiterer Rückgang auf 496,6 Millionen Tonnen erwartet, was dem niedrigsten Stand seit 1963 entspräche. Die Kohlendioxidemissionen durch fossile Brennstoffe sollen von 4,9 Milliarden Tonnen im Jahr 2025 auf 4,8 Milliarden Tonnen im Jahr 2026 zurückgehen, bevor sie 2027 aufgrund des höheren Erdgasverbrauchs wieder leicht auf 4,8 Milliarden Tonnen ansteigen.

(Bericht von Shariq Khan und Scott ⁠DiSavinoBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)