Konjunkturdaten

USA: Inflationsrate gibt etwas nach

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Igor
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Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Die Inflationsrate ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken. Von März bis Mai hatten die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise die Teuerung deutlich nach oben getrieben. Die Unsicherheit mit Blick auf die Energiepreise bleibt angesichts der Lage im Nahen Osten aber hoch.

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