Trading-Impuls

VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Bereits im Frühjahr zeigte onvista in der VW-Aktie eine lukrative Chance auf. Nun winkt die nächste. In welche Richtung es geht – und welche Levels wichtig werden.

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Das am 22. April hier ("Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegung") genannte Trading-Kursziel für die VW-Aktie von 83,50 Euro wurde bereits acht Tage später erreicht. Das mittelfristige Kursziel ("Rücksetzer unter das Vorjahrestief um 79,30 Euro") erreichte der Dax-Titel dann Mitte Juni. Nun bietet sich erneut eine Trading-Chance in der VW-Aktie.

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