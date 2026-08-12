VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance

onvista · 12.08.2026, 13:30 Uhr (aktualisiert: 12.08.2026, 14:00 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Bereits im Frühjahr zeigte onvista in der VW-Aktie eine lukrative Chance auf. Nun winkt die nächste. In welche Richtung es geht – und welche Levels wichtig werden.