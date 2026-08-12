Yen-Carry-Trade: Gefahr für die Börse?
In der heutigen Sendung beantwortet Nico Santura eure Frage zum Yen-Carry-Trade und analysiert unter anderem die Aktien von Core Weave, Alphabet und Super Micro.
Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute sind unter anderem sind diese Themen geplant:
Yen-Carry-Trade: Gefahr unter der Oberfläche
Der Wechselkurs von Dollar und japanischem Yen rückt wieder stärker in den Fokus. Nico schaut darauf, warum Bewegungen im Yen für die globalen Märkte wichtig sind, welche Risiken ein möglicher Carry-Trade-Stress mit sich bringen kann und worauf du jetzt achten solltest.
Core Weave & Super Micro: Stark nach Zahlen
Bei den KI-Infrastrukturwerten bleibt die Bewegung hoch. Nico schaut auf Core Weave und Super Micro Computer, ordnet die jüngsten Zahlen ein und prüft, was die Entwicklung für den KI- und Rechenzentrums-Boom bedeutet.
Alphabet: Gemini knackt eine Milliarde Nutzer
Google meldet einen neuen Rekord bei Gemini. Nico ordnet ein, was das für Alphabet im KI-Wettbewerb bedeutet und wie die Aktie vor diesem Hintergrund einzuschätzen ist.
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