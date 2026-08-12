Yen-Carry-Trade: Gefahr für die Börse?

Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute sind unter anderem sind diese Themen geplant:

Yen-Carry-Trade: Gefahr unter der Oberfläche

Der Wechselkurs von Dollar und japanischem Yen rückt wieder stärker in den Fokus. Nico schaut darauf, warum Bewegungen im Yen für die globalen Märkte wichtig sind, welche Risiken ein möglicher Carry-Trade-Stress mit sich bringen kann und worauf du jetzt achten solltest.

Core Weave & Super Micro: Stark nach Zahlen

Bei den KI-Infrastrukturwerten bleibt die Bewegung hoch. Nico schaut auf Core Weave und Super Micro Computer, ordnet die jüngsten Zahlen ein und prüft, was die Entwicklung für den KI- und Rechenzentrums-Boom bedeutet.

Alphabet: Gemini knackt eine Milliarde Nutzer

Google meldet einen neuen Rekord bei Gemini. Nico ordnet ein, was das für Alphabet im KI-Wettbewerb bedeutet und wie die Aktie vor diesem Hintergrund einzuschätzen ist.