10-jährige Rendite Deutschland - Auf Mehrjahreshoch!

Die 10-jährige Rendite Deutschland musste mit 3,20 % tatsächlich den höchsten Monatsschlusskurs seit 2011 hinnehmen. Nachdem sich das Zinsbarometer in den letzten Monaten immer wieder mit der 3 %-Marke auseinandergesetzt hatte, ist damit auch die zuvor etablierte Schiebezone zwischen 2 % auf der Unterseite und 3 % auf der Oberseite nach oben aufgelöst. Der vielfach diskutierte „ultimative Deckel“ ist also endgültig nach oben aufgelöst (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 29. Juli). Übergeordnet besteht damit die Gefahr, dass nach dem dynamischen Zinsanstieg von 2021 bis 2023 und der darauffolgenden Konsolidierung der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein langfristiges Kursziel von „4 % plus“. Auf dem Weg in diese Region markieren die Hochs von 2011 und 2009 bei 3,51 % bzw. 3,75 % nennenswerte Etappenziele. Auf der Unterseite fungiert neben den Ausbruchsmarken bei 3,02/2,94 % vor allem die Kumulationszone aus der 38-Monats-Linie und dem Abwärtstrend seit den 1990er-Jahren (akt. bei 2,59/2,54 %) als wichtiger Rückzugsbereich.

10-jährige Rendite Deutschland (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.