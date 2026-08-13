von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

10-jährige Rendite Deutschland - Auf Mehrjahreshoch!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Auf Mehrjahreshoch!

Die 10-jährige Rendite Deutschland musste mit 3,20 % tatsächlich den höchsten Monatsschlusskurs seit 2011 hinnehmen. Nachdem sich das Zinsbarometer in den letzten Monaten immer wieder mit der 3 %-Marke auseinandergesetzt hatte, ist damit auch die zuvor etablierte Schiebezone zwischen 2 % auf der Unterseite und 3 % auf der Oberseite nach oben aufgelöst. Der vielfach diskutierte „ultimative Deckel“ ist also endgültig nach oben aufgelöst (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 29. Juli). Übergeordnet besteht damit die Gefahr, dass nach dem dynamischen Zinsanstieg von 2021 bis 2023 und der darauffolgenden Konsolidierung der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein langfristiges Kursziel von „4 % plus“. Auf dem Weg in diese Region markieren die Hochs von 2011 und 2009 bei 3,51 % bzw. 3,75 % nennenswerte Etappenziele. Auf der Unterseite fungiert neben den Ausbruchsmarken bei 3,02/2,94 % vor allem die Kumulationszone aus der 38-Monats-Linie und dem Abwärtstrend seit den 1990er-Jahren (akt. bei 2,59/2,54 %) als wichtiger Rückzugsbereich.

10-jährige Rendite Deutschland (Monthly)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
B
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 10.08.2026
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten10. Aug. · onvista
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten
Geldpolitik
Inflationsschub nach Ende des Tankrabatts in Deutschlandgestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Inflationsschub nach Ende des Tankrabatts in Deutschland
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen