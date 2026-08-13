Air India führt nach positivem Marihuanatest bei Pilot Zwangstests ein

Neu ⁠Dehli, 13. Aug (Reuters) - Nach einem positiven Drogentest bei einem Piloten führt die Fluggesellschaft Air India einem internen Memo zufolge ab Donnerstag ‌verpflichtende Substanztests für all ihre Piloten ein. Hintergrund ist ein Vorfall vom 4. ⁠August, ⁠bei dem ein Airbus A320neo auf dem Flug von thailändischen Phuket nach Delhi plötzlich rund 91 Meter an Höhe verlor. Einem Insider zufolge wurde der Kapitän ‌des Fluges anschließend positiv ‌auf Marihuana getestet.

Die neuen Tests, die auch für die Tochtergesellschaft Air India Express gelten, ⁠gehen über die bisherigen Vorschriften hinaus, die ‌lediglich eine jährliche Zufallsstichprobe ⁠von zehn Prozent des Flugpersonals vorschreiben. "Wir sind jedoch der Meinung, dass es wichtig ist, noch weiter zu gehen", ‌hieß es ⁠in dem Memo. Die Initiative ⁠solle die Sicherheitsstandards wahren und das Vertrauen von Passagieren und anderen Beteiligten stärken. Air India war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

(Bericht von Abhijith Ganapavaram, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)