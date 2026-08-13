AKTIE IM FOKUS: Adyen mit Kurssprung - JPMorgan lobt Quartalszahlen

dpa-AFX · Uhr
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AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adyen haben im frühen Handel am Donnerstag deutlich zugelegt. Der volatile Wert gewann zuletzt 10,8 Prozent. Damit kratzte die Aktie wieder an dem Widerstandsbereich um 1.000 Euro, der sich im laufenden Jahr allerdings als schwere Hürde erwiesen hatte.

Die Analysten von JPMorgan werteten den Bericht zum zweiten Quartal als positiv. Insgesamt seien die Zahlen im Rahmen der Erwartungen bis etwas darüber hinaus ausgefallen. Ohne Berücksichtigung von Akquisitionen habe das Unternehmen mit dem operativen Gewinn (Ebitda) besser als erwartet abgeschnitten. Zudem habe Adyen angedeutet, OpenAI als Kunden gewonnen zu haben. Dies würde das Wachstum mit Anbietern im Bereich der Künstlichen Intelligenz untermauern./mf/mis

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