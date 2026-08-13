AKTIE IM FOKUS: Verkaufsempfehung durch Berenberg wirft Lanxess deutlich zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Skepsis des Berenberg-Analysten Sebastian Bray hat die Anleger von Lanxess am Donnerstag angesteckt. Nach der Verkaufsempfehlung von Bray rutschten die Papiere des Spezialchemiekonzerns um rund 6,5 Prozent auf 14,89 Euro ab. Damit landeten sie wieder unter ihrer 50-Tage-Linie. Geht es nach Bray, dürften sie bis auf 13,80 Euro fallen - dort liegt sein fundamentales Kursziel.

"Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so der Titel der Analyse des Experten. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Sein KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen.

Mit Blick auf den schon länger geplanten Komplett-Ausstieg beim Gemeinschaftsunternehmen Envalior, das mit Advent gemeinsam betrieben wird, sieht Bray den Finanzinvestor in einer starken Verhandlungsposition. Advent wisse, dass man mit einem hoch verschuldeten Partner spreche, und werde dies zu eigenen Gunsten auszuspielen wissen. Envalior stellt technische Kunststoffe her.

Lanxess hatten sich Ende März deutlich von seinem Tief seit dem Jahr 2009 bei rund 11 Euro erholt, als sich im Zuge des Nahost-Kriegs eine Sonderkonjunktur für die europäische Chemiebranche abzeichnete. Von der Rally um 77 Prozent mussten die Aktien inzwischen aber mehr als die Hälfte wieder abgeben./ag/mis/stk