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Auftragsboom bei Vincorion treibt Aktie und Rüstungsbranche an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
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Vincorion · Quelle: Adobe.com/Timon
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Starke Quartalszahlen und ein noch etwas optimistischerer Blick auf den Umsatz im Gesamtjahr haben am Donnerstag die Aktien des Rüstungszulieferers Vincorion auf den höchsten Stand seit Anfang Mai katapultiert.

Das Papier des erst im März dieses Jahres an die Börse gegangenen Unternehmens aus Wedel sprang im SDax um 11,1 Prozent auf 21,45 Euro hoch und war damit Spitzenwert in dem 70 Werte umfassenden Index unterhalb des MDax . Zudem waren Rüstungswerte auch im Dax und MDax weiter gefragt.

Angesichts des Rüstungsbooms zog Vincorion deutlich mehr Aufträge an Land als erwartet und peilt daher beim Umsatz jetzt das obere Ende seiner angegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an.

Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan hatte die Kursrally der Vincorion-Aktie bereits erwartet und äußerte sich beeindruckt zu dem starken Abschneiden des Unternehmens. Er rechnet daher mit deutlich steigenden Analystenschätzungen für den Jahresumsatz und entsprechend mit einer deutlich höheren Konsensprognose. Perry verwies darauf, dass der Konsens laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aktuell bei 294 Millionen Euro für 2026 liegt.

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