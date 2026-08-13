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Amazon: Cloud-Sparte AWS erreicht 169-Milliarden-Dollar-Umsatzrate durch verstärkte Infrastrukturnachfrage

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon: Cloud-Sparte AWS erreicht 169-Milliarden-Dollar-Umsatzrate durch verstärkte Infrastrukturnachfrage


Der Konzernumsatz von Amazon stieg im zweiten Quartal 2026 auf 200,6 Milliarden US-Dollar, maßgeblich gestützt durch die Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen. Hohe Sachinvestitionen in den Ausbau von Rechenzentren führten zu einem negativen freien Cashflow, unterstreichen jedoch den strategischen Fokus des Managements. Die Partnerschaft mit dem Entwickler Anthropic resultierte in einem nicht-operativen Sonderertrag, der den ausgewiesenen Nettogewinn signifikant erhöhte.

Diversifikation durch margenstarke Cloud-Dienste und Werbung stabilisiert das Handelsgeschäft

Das Geschäftsmodell von Amazon stützt sich auf mehrere Geschäftsbereiche, die sich gegenseitig ergänzen und zyklische Schwankungen im Konsumverhalten abfedern. Neben dem traditionellen Online-Handel, der durch ein dichtes Logistiknetzwerk und Prime-Abonnements regelmäßige Einnahmen generiert, fungieren vor allem die Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS) sowie das Werbegeschäft als zentrale Ertragsquellen. Aus der Perspektive des Konzerns ermöglicht diese Diversifikation, hohe Vorabinvestitionen im kostenintensiven Einzelhandel und in der Logistik durch die Gewinne der margenstärkeren Technologiesparten zu finanzieren. Der strategische Fokus liegt anhaltend auf der Skalierung der digitalen und physischen Infrastruktur, um Fixkosten auf eine stetig wachsende Basis an Nutzern und Unternehmenskunden umzulegen und so wirtschaftliche Skaleneffekte zu erzielen.



Endlos Turbo Long 173,463 open end: Basiswert Amazon.com

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Quelle: DZ BANK: Geld 13.08. 14:00:39, Brief 13.08. 14:00:39
8,19 EUR 8,19 EUR 0,12% Basiswertkurs: 267,29 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 12.08.
Basispreis 173,463 USD Knock-Out-Barriere 173,463 USD
Hebel 2,83x Abstand zum Basispreis in % 35,10%
Abstand zum Knock-Out in % 35,10% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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