ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten eine eingetrübte Konsumentenstimmung wider, vor allem in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Der Druck auf die Profitabilität habe nochmals zugenommen. Die Aktie sei allerdings attraktiv bewertet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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