ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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