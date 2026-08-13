ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1350 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST

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