ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Salesforce mit 'Overweight' wieder auf

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen. Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

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