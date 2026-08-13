ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Cisco auf 138 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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